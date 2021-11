Els mossos detenen 12 persones per robar el pin, la targeta bancària i diners als usuaris del metro

@EP





Els Mossos d'Esquadra han detingut 12 persones, deu homes i dues dones de nacionalitat romanesa per participar en diversos robatoris de targetes bancàries al transport suburbà. Per poder dur a terme els robatoris, utilitzaven la tècnica de "mirapins" o "shoulder surfer" que consisteix a veure com la víctima posa el seu número pin quan està comprant el títol de transport. Un cop havien robat i tenien el pin utilitzaven els caixers automàtics per retirar els diners.





La investigació es va començar després de veure que hi havia diversos autors que estaven, de manera organitzada i especialitzada, cometent robatoris i estafes. Les detencions es van fer durant els darrers dies d'octubre a les zones de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Prat, Llinars del Vallès i Zamora.





Els detinguts sumen 152 antecedents policials i han passat a disposició judicial on han quedat en llibertat amb càrrecs. A més, dos tenen prohibit accedir a la xarxa de Metro del Transport Metropolità de Barcelona.





LA UTILITZACIÓ DE LA TÈCNICA





Una de les persones s'acosta a la persona que està comprant al metro i es fixa al PIN que marca al teclat. A partir d'aquí, vigilen a quina butxaca s'estan guardant la targeta per marcar-ho a altres lladres.





Un cop tenen això fet, altres lladres, que no han estat vistos per les víctimes, el segueixen i busquen el millor moment per poder robar-li la targeta bancària. Com ja saben el pin, van a un caixer automàtic i retiren el màxim de diners permesos del compte corrent.