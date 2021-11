El Barça femení supera l'Eibar i segueix imbatible a la primera Iberdrola

@EP





El Barça femení continua sent imparable. Han aconseguit sumar la seva novena victòria consecutiva a la lliga. La novena en nou partits i realitzant un molt bon futbol. Davant l'Eibar tampoc han tingut pietat i han solucionat el partit a la primera meitat. Els gols de Crnogorcevic, Oshoala i Hermoso han donat els tres punts al conjunt blaugrana.





El partit es plantejava complicat per a Eibar. Les jugadores del Barça arribaven llençades i no han aixecat el peu de l'accelerador. L'Eibar ha hagut de defensar des de molt aviat a la meitat de terreny de joc i, malgrat que han tingut alguna ocasió, el Barça es mostrava superior. Al minut 20, una gran centrada de Lieke Martens ha servit perquè Crnogorcevic marqués el primer gol amb una bona rematada de cap.





El Barça començava bé el partit. A més, ja tenia avantatge al marcador, però no volia parar aquí. Al minut 25, Oshoala ha doblat la diferència favorable al conjunt blaugrana. Semblava la mateixa jugada que al primer gol, però des de la banda esquerra. Un altre gran centre de Martens, una altra rematada de Crnogorcevic de cap, però en què Noelia, la portera de l'Eibar, per molt bé. Tot i això, va aparèixer Oshoala per en aquest rebot posar el segon gol.





I, just abans del descans, Jennifer Hermoso s'ha volgut sumar a la festa. El mateix en què Martens ha estat decisiva amb una bona acció per banda. La rematada de Leila no ha trobat porteria, però Hermoso ha estat molt ràpida per marcar el tercer gol del partit. Amb aquest 0-3 s'ha arribat al descans.



La segona meitat ha estat una mica més tranquil·la. El Barça ja tenia una bona diferència i l'Eibar ha fet uns bons segons 45 minuts per evitar que la golejada fos més gran. Amb aquest resultat, el Barça continua sent el rival a batre. 9 jornades, 27 punts (ple), 54 gols a favor i 2 en contra en una lliga Iberdrola on ja té nou punts de diferència amb el segon classificat.