L'Espanyol torna al camí de la victòria després de guanyar el Granada

@EP





L'Espanyol ha aconseguit tornar al camí de la victòria després d'imposar-se per 2 gols a 0 al Granada. El conjunt periquito ha realitzat una bona primera victòria on Pedrosa i De Tomás han posat els gols i s'han relaxat a la segona. El Granada, malgrat intentar-ho, segueix amb males sensacions, però fora del descens.





El partit ha començat intens. L'Espanyol dominava i ha tingut les primeres ocasions, però Luis Maximiano, el porter del Granada, ha estat molt encertat per fer un parell de parades de molt de mèrit. Una d'elles, a una rematada de Raúl De Tomás picat des de l'àrea petita. Tot i això, un córner posat per Darder ha trobat la rematada de volea de Pedrosa per obrir el marcador al minut 30.





A partir d'aquí, el Granada ha acusat el cop. L'Espanyol ha anat millorant i Raúl De Tomás ha tornat a marcar per al conjunt periquito. Un centre excepcional de Sergi Darder ha acabat amb una gran rematada de cap del davanter. 2-0 i jugadors a vestidors en una primera part plàcida per a l'Espanyol.





Malgrat tot, a la segona meitat, el conjunt periquito s'ha relaxat i ha estat molt a prop de pagar-lo. Una actuació, una altra més, sublim de Diego López ha evitat que el Granada es pogués ficar en partit. Fins a 4 parades de molt mèrit han mantingut l'avantatge de l'Espanyol i ha permès al conjunt de Vicente Moreno marxar a l'aturada de seleccions amb una nova victòria.





Gràcies als tres punts sumats contra el Granada, l'Espanyol se situa a mitja taula amb 17 punts i a 7 de la zona de descens. A més, només tornar de l'aturada els espera el derbi davant el Barcelona dos anys després.