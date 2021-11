Segresten i maten a trets un professor al sud de Colòmbia

@EP





Dues persones armades han matat el professor Eberto Silva al sud de Colòmbia. Han assaltat l'home a l'escola on impartia classes a l'Argentina, tal com han confirmat les autoritats.





El comandant de la policia ha indicat que "dos homes haurien ingressat a la sendera L'Argentina, zona rural d'Albània, i es van emportar el docent mitjançant enganys" quan estava impartint classes a menors aquest divendres.





Segons les informacions, el mateix professor, davant dels nens, va demanar que no l'assassinessin, que se l'emportessin, però que no el matessin. Poc després van trobar el cos sense vida del professor. Mentrestant, la policia ha obert una investigació per intentar saber qui en són els responsables i per què han matat el professor.





L'assassinat ha estat condemnat per diverses autoritats i líders comunitaris. A més, s'ha demanat la col·laboració de tot el món per obtenir informació que pugui aportar pistes d'on són els responsables de l'assassinat.