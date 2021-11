La Generalitat obre un expedient sancionador a tres empreses per un total de 6,5 milions d'euros

@EP





Teresa Jordà i Roura, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha informat des de Glasgow que la Generalitat ha obert diversos expedients sancionadors per un import total de 6,5 milions d'euros. Els expedients són per infraccions greus i molt greus a tres empreses que no han enviat els crèdits obligatoris sobre l'emissió de CO2.





La consellera ha volgut recordar la importància que té el canvi climàtic i ha tornat a dir que l'emergència climàtica és un repte global que té tothom, tant administracions com empreses com entitats. "Serem inflexibles amb les empreses que no compleixin les seves obligacions ambientals".





A Catalunya, un total de 122 instal·lacions han hagut de presentar durant el 2021 els informes verificats sobre les emissions. Els gasos d'aquestes empreses representen el 35% del total de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.





El règim del comerç de drets d'emissió de la Unió Europea (RCDE UE) és el principal mercat de carboni del món i que limita les emissions de més de 10.000 instal·lacions del sector energètic, de la indústria manufactureres i de les companyies aèries que operen a la Unió Europea són les que representen prop del 40% del total de les emissions.





La resta d'emissions, anomenades difuses, són les derivades de totes les activitats que no estan regulades per la Directiva europea del mercat de CO2. En ell consten el transport, els residus, l'agricultura, els serveis, l'energia i la indústria no regulada.