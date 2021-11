El comitè de Nissan treballa amb GWM, Silence i Hub per millorar els actius, les condicions laborals i les subvencions

@EP





Durant aquest dissabte ha tingut lloc la 12a reunió de la taula de Reindustrialització on hi ha diversos projectes que continuen debatent-se. Nissan té força avançades les negociacions en haver-se reunit amb els principals projectes de GWM, Silece i Hub.





Amb l'empresa GWM enviarà responsables tècnics per poder fer una auditoria de les instal·lacions de la Zona Franca i Montcada. En el cas de Silence, les negociacions segueixen el seu curs i s'ha avançat als terrenys i les naus de Montcada. Per acabar, Hub ja ha traslladat el seu pla industrial enfocat a la planta de Sant Andreu.



La taula social continua mantenint obertes les negociacions amb els tres projectes, però han reconegut que les condicions de treball s'estan tractant més ràpidament amb Silence i Hub. A més a més, amb GWM aprofitaran que els responsables tècnics arribaran a Barcelona per poder tenir una reunió presencial.





Des de Nissan asseguren que els temps no són els desitjats, però que és normal tenint en compte la dificultat de les negociacions. Estan tenint projectes a tres bandes amb tres taules diferents per debatre sobre els actius, les condicions laborals i les subvencions.



El temps no ha de ser el factor principal per tancar els tractes. No es volen precipitar encara que sí que tenen alguns punts clars i uns objectius concrets.







El primer és que volen tenir un preacord vinculant abans de final d'any i que ha de ser conjunt de les tres taules de negociació obertes. Des del comitè de Nissan no volen tancar cap projecte per separat i volen mantenir les reunions periòdiques per separat durant les properes setmanes. Tot i l'avançat de les negociacions, Nissan no es descarta treballar amb algun altre projecte.





En altre sentit, Nissan ja ha presentat el seu projecte per a les àrees de continuïtat de NTCE i Compras. Volen continuar mantenint les instal·lacions a la Zona Franca i també la càrrega de treball i nivell d'ocupació que tindran per als propers anys.