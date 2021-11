El Barça es deixa dos punts contra el Celta en una segona part per oblidar

@EP





El Barça ha empatat un partit que tenia guanyat a Balaídos. Al descans, l'equip de Sergi Barjuan guanyava per 0 gols a 3, però una segona part per oblidar ha acabat amb un gol de Iago Aspas al minut 95 per empatar el matx.





La primera part del Barça ha estat de les millors de la temporada. L'eficàcia davant de la porteria del Celta ha estat màxima. Ansu Fati, al cap de tres minuts i mig de partit, ja havia posat el primer gol del partit. Una retallada cap a dins i un copejament al pal llarg posaven el partit de cara per al conjunt blaugrana. I no només això. Al minut 18, el Barça tornava a clavar un altre cop a la moral del Celta. Busquets, amb un xut des de fora de l'àrea posava més distància al marcador.





Però no s'hi quedaria la bona primera part blaugrana. Al minut 34, una gran acció col·lectiva l'ha culminat Depay amb una molt bona rematada de cap al pal llarg. Aquí, el partit semblava completament sentenciat. El Celta estava enfonsat i el Barça crescut. Per primera vegada a la temporada es veia un Barça alegre. Tot i això, la felicitat duraria fins al minut 44. Ansu Fati, en una pilota a l'espai, sentia una punxada i es veia obligat a retirar-se del partit per una nova lesió muscular.





La segona part també arrencava amb problemes. Eric García també es quedava al vestidor amb molèsties físiques. I poc després arribaven els problemes de gols en contra. El primer de Thiago Gallardo el va anul·lar l'assistent per un fora de joc clar. Però dos minuts després, Iago Aspas no va perdonar. Un error de Ter Stegen en un blocatge va permetre al davanter del Celta retallar distàncies.





Els celestes seguien prement. Nolito marcava el 2-3, però el col·legiat tornava a anul·lar el gol del Celta per mà al control del davanter. Una altra acció de perill que el Barça no solucionava i el Celta seguia creient. De fet, el 74 aquesta vegada sí, Nolito posava el 2-3 amb una bona rematada de cap. I l'eufòria a Balaídos ha arribat al minut 95. Una rematada creuada d'Aspas ha superat Ter Stegen i ha suposat el 3-3 al marcador.





El Barça es queda novè, amb 17 punts dels 36 possibles que ha disputat fins ara. Una lliga fins ara fluixa, però que volen solucionar amb l'arribada de Xavi a la banqueta culer. Un debut que es produirà d'aquí a dues setmanes contra l'Espanyol al Camp Nou.