El volcà dona un respir; no hi ha noves zones afectades i el vent permetria allunyar el núvol de gasos

@EP





La lava no deixa de sortir del volcà, però la bona notícia és que, de moment, segueix anant per les bugades que ja estaven creades. No hi ha noves zones afectades i la meteorologia a l'illa de La Palma és favorable per allunyar el núvol de gasos.



"Transcorren igual, vessant en alguns punts, però sense afectar noves superfícies" , ha indicat a la roda de premsa posterior a la reunió diària del Pevolca.







El vent i els alisis estan actuant de manera "favorable" sobre el núvol, impulsant-lo fins al sud-oest, generant un "escenari favorable" també per a l'operativitat "aèria".





A més, ha disminuït la sismicitat, cosa que el director del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, va qualificar de "rellevant", encara que va detallar que això no vol dir que el volcà estigui a prop del seu final.





La sismicitat se segueix produint a les mateixes àrees i amb les mateixes profunditats, amb una magnitud màxima de 4 punts a l'escala Richter, ahir a les 1.10 hores de la matinada a 11 quilòmetres de profunditat.





L'emissió de diòxid de sofre va arribar ahir a 26.000 tones diàries, mentre que la de diòxid de carboni és ascendent, fins a les 1.900 tones diàries el dia 5 de novembre.





La qualitat d'aire a l'illa de La Palma és "bona o raonablement bona" en el conjunt, tret de Puntagorda i Los Llanos de Aridane , on no es confina, però es recomana l'ús de mascaretes FFP2 així com ulleres de protecció.





Les hectàrees afectades pugen a 983,44, amb una amplada màxima de bugada de 3.100 metres i un perímetre de 56,23 quilòmetres. Els danys en infraestructures pugen a 1.446 edificacions destruïdes, 1.171 habitatges, 147 agrícoles, 33 en lleure i hoteleria i 66 industrials.





La qualitat de l'aigua és bona i Morcuende ha aprofitat per tornar a demanar precaució als vianants que circulin per carreteres o per zones sensibles.