Els mossos detenen vuit persones i desmantellen una plantació de cànem industrial en una finca

Els Mossos d'Esquadra han detingut vuit persones, set homes i una dona, de diferents nacionalitats. Els han arrestat per ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte contra els treballadors.





La investigació duia en marxa des del mes d'abril, però els investigadors i els mossos no han pogut actuar fins ara que han fet les detencions. Els detinguts tenien una plantació de cànem industrial, una subespècie cultivada per obtenir fibres i grans que es caracteritza per la manca del principi d'estupefaent.





Els investigadors van descobrir que a l'interior de la plantació hi havia una zona delimitada i mesures de seguretat, a més d'unes dotze persones que treballen en el manteniment sense cap contracte i cobrant una petita retribució.





Els mossos van identificar el responsable de l'empresa i van comprovar que la plantació està fora de la legalitat, ja que no tenia els permisos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Els agents han pogut requisar unes 14.000 plantes de marihuana i han detingut els responsables de l'empresa.





Set de les vuit persones que han aturat han passat a disposició judicial. Han quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls ha retirat el passaport perquè no puguin sortir del país i se'ls ha convocat per presentar els dies 1 i 15 al jutjat.