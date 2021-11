89 afectats en un brot de covid a la presó de Brians 2 a Barcelona

@EP





La presó de Brians 2 a Barcelona ha registrat un brot de covid amb un total de 89 afectats, dels quals només vuit persones tenen símptomes i la resta són asimptomàtics, segons han confirmat des de la Conselleria de Justícia de la Generalitat.





El centre ha aïllat a les seves cel·les els presos de dos mòduls, i ha confinat els de sis mòduls més, que es poden desplaçar dins d'aquests mòduls, però no sortir, ha informat la Conselleria aquest dissabte.







Set professionals del centre són positius, i l'origen del brot "no és clar", tot i que els primers casos detectats van aparèixer en un dels torns de bugaderia.





La bugaderia "no presenta problemes a l'hora de complir les funcions encomanades, però la cuina ha tingut algunes afectacions", per la qual cosa el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ha reforçat el servei.





El 82% dels interns està vacunat i, a partir del dia 15 de novembre, s'inicia la vacunació de reforç als vacunats amb Janssen i als més grans de 70 anys, "de la mateixa manera que a la població general".