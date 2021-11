Tebas torna a la càrrega i La Lliga demana al Barcelona un aval de 124 milions d'euros

@EP





La tensió entre la Lliga i el Barcelona continua creixent. Tebas i Laporta tornen a tenir un nou conflicte. Segons ha avançat La Vanguardia La Lliga hauria denunciat al Consell Superior d'Esports els comptes que el Barcelona ha presentat i ha demanat que es faci una auditoria diferent de la que ha fet el club per verificar si les xifres són correctes.





La Lliga i el Barcelona continuen tenint molta tensió després del 'no' de Laporta al fons d'inversió CVC que pretenia entrar-hi. La Lliga ha quantificat i comunicat al Barcelona el nou aval, però vol assegurar que els números són correctes i l'impacte en el resultat de l'exercici on l'actual Junta Directiva es va fer càrrec del Barcelona.





El problema que han detectat des de l'organisme de La Lliga és la manera de repartir les pèrdues que ha tingut el club durant l'últim exercici. Consideren que els nombres finals que han aportat són diferents al criteri que s'ha aplicat i l'equip de Tebas maneja unes xifres diferents de les del club blaugrana.





La Lliga ha confirmat "l'ampliació de la dita auditoria i perquè aquesta pugui realitzar-se sense detriment de les obligacions de LaLiga, el FC Barcelona haurà de substituir l'actual aval per un altre, del mateix import de 124.651.950 euros, amb una vigència fins al 17 de gener de 2022, data en què conclou el termini de tres mesos des de l'aprovació per l'assemblea del club dels comptes de l'exercici tancat el 30 de juny de 2021".





A més, La Lliga també ha avisat el Barça que ha de presentar l'aval abans del 29 de novembre, un dia important a la història del club, ja que celebren el 122è aniversari. Tebas ha informat que un cop les xifres siguin correctes, la Lliga emetrà un comunicat per indicar l'aval correcte que cal aportar la junta.





A part del Barcelona, hi ha 4 equips més que estan a l'espera de la decisió del CSD per saber la quantitat a avalar per cada directiva i que esperen que siguin d'acord amb la quantitat de diners que està movent actualment el futbol. Els equips en aquesta situació són el Barcelona, el Reial Madrid, l'Athletic Club i l'Osasuna. Amb tot això, el CSD té previst solucionar aquest conflicte aquest mes de novembre.