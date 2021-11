El preu de la llum s'estabilitza per sota dels 200 euros de mitjana

@EP





El preu mitjà diari de l'electricitat al mercat majorista baixa aquest diumenge fins als 131,5 euros el megawatt hora (MWh) , un 16,52% menys que el dia anterior, però un 66,4% més que diumenge de la setmana passada.







El preu de la llum es mantindrà per desè dia consecutiu per sota dels 200 euros, després que divendres passat tanqués una ratxa de 16 dies seguits per sobre d'aquesta cota, segons dades d'OMIE recollides per Europa Press.





El preu més alt aquest diumenge es donarà entre les 19.00 i les 20.00 hores, quan arribarà als 194,80 euros/MWh, mentre que el més baix es registrarà entre les 04.00 hores i les 05.00 hores, amb 58,78 euros/MWh.





Tot i aquesta contenció en els preus, la llum encara es troba en uns nivells molt alts respecte a la resta de la sèrie històrica. En concret, just fa un any cotitzava en 34,98 euros, per la qual cosa l'encariment el darrer any és del 350%, és a dir, més de quatre vegades més cara.





El preu mitjà es va situar al tancament d'octubre en 200,06 euros/MWh , és a dir, 44 euros per sobre de la mitjana de setembre (156,14 euros/MWh), sent així el mes més car de la història fins ara.