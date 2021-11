El Madrid acaba patint, però s'emporta els tres punts contra el Rayo

@EP





El Reial Madrid va aconseguir superar el Rayo Vallecano just abans de l'aturada de seleccions en un bon partit que se li va complicar al final. L'equip d'Ancelotti va dominar durant 65 minuts, però l'entrada al camp i el gol de Falcao van canviar la cara al Rayo i van posar dificultats al Madrid fins al punt d'haver pogut empatar el matx.





El partit va començar bé per al Madrid. Al cap de pocs minuts, Vinicius posava el primer gol al marcador, però Benzema estava avançat i el gol va ser anul·lat. Tot i això, al minut 11 una acció entre Vinicius i Asensio va acabar amb una passada enrere per a l'arribada de Kroos. L'alemany no va dubtar a disparar i va batre el porter del Rayo.





El Madrid seguia prement i tenint ocasions. En una, Alaba va posar una centrada mesurada entre els centrals del Rayo i el porter. Allà, va arribar Benzema que amb un toc subtil i va marcar el segon gol abans del descans. La nit estava sent tranquil·la, però la segona part seria molt diferent.





El Rayo va sortir de vestidors amb més ritme i intensitat. Es va trencar el partit i el Madrid va tenir alguna acció per matar el partit, però els visitants s'aferraven al matx. Iraola va donar entrada a Radamel Falcao. El tigre ja va marcar el Barça fa poques jornades i va tornar a veure porteria contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu. El partit s'encenia, el Rayo ho intentava i en l'última acció del matx, primer Camavinga i després Kroos van treure dues pilotes sota la meta defensada per Courtois.





Tres punts que col·loquen el Reial Madrid al capdamunt de la taula de classificació en espera del que faci la Reial Societat en el seu partit d'aquesta jornada. Per la seva banda, el Rayo es manté a la zona alta de la taula amb 20 punts a les 13 primeres jornades.