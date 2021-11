La guerra entre Casado i Ayuso pel control del PP de Madrid provoca tensions al partit

@EP





La guerra entre Casado i Ayuso continua estant a dalt de tot. El pols intern per aconseguir el control del PP a Madrid segueix causant discrepàncies entre 'Génova' i Ayuso. De moment, cap de les dues parts està disposada a cedir en aquest conflicte i se segueixen llançant atacs des de les dues parts per intentar desgastar l'altra part.





Menys de tres setmanes ha durat la treva que van escenificar Pablo Casado i Ayuso el 2 d'octubre a la Convenció Nacional del PP de València, on la presidenta madrilenya va utilitzar el seu discurs --compartia taula amb altres barons territorials-- per llançar una encesa defensa del projecte del líder del PP i subratllar que la seva "meta política" és presidir la Comunitat de Madrid.







La direcció nacional del PP ha tornat a deixar clar que no avançarà el congrés regional del PP de Madrid, la convocatòria del qual preveu per a la primavera del 2022. Des de primers de setembre, que va ser quan va confirmar que es postularia per presidir el partit a Madrid, la presidenta madrilenya està sol·licitant avançar aquest conclave per bolcar-se de ple en la preparació de les eleccions autonòmiques i municipals.





"Les eleccions de l'any 2023 seran molt difícils perquè entren en joc els ajuntaments i no va només Ayuso. Cal preparar el partit, els candidats a municipis i el programa. Cal revitalitzar tot això", asseguren a Europa Press fonts properes a la presidenta madrilenya.





Tot i això, la direcció nacional del PP no entén "les presses" d'Ayuso perquè les eleccions del 4 de maig es van organitzar amb poques setmanes d'antelació i van ser un "èxit". És més, fonts de la cúpula del PP recorden que, més que les persones, el que “preval sempre és el projecte i les sigles”.





A 'Génova' recriminen a més a la presidenta madrilenya que es rebel·li a l'autoritat de la direcció del PP que dirigeix Pablo Casado i que menyspreï les normes i acords establerts, després que la Junta Directiva Nacional del partit acordés fa mesos celebrar a partir de gener del 2022 els congressos uniprovincials d'autonomies com la de Madrid.





EN SOL CRITIQUES QUE S'ALIENTI LA VIA ALMEIDA





A la Porta del Sol, seu del Govern regional, consideren que la pregunta que ha de respondre 'Génova' és si vol que ella presideixi el PP a Madrid perquè, segons ell, els "cops" d'aquests últims dies llançant una possible candidatura de José Luis Martínez-Almeida fan indicar el contrari, segons les fonts consultades.





"Ella el que està deixant clar és que pretén portar a Madrid la mateixa normalitat que regeix en comunitats com Galícia, Múrcia, Castella i Lleó o Andalusia. Ni ha pretès mai una llista contra ningú ni va contra ningú. Això va de normalitat i de revitalitzar el partit", afegeixen a Europa Press fonts properes a Ayuso, que esperen que la direcció del PP entengui en algun moment que s'"està plantejant una cosa lògica i parin aquests cops a l'aire".





A 'Gènova' i a la direcció del PP de Madrid mantenen l'opinió contrària perquè consideren que els "atacs" provenen de l'equip d'Ayuso i al·ludeixen a les "filtracions" d'afins de la presidenta amagant anar als tribunals si no es convoca ja el congrés regional.





També li retreuen que hagi difós als mitjans la persona que vol que sigui el seu secretari general al PP de Madrid: Alfonso Serrano, actual portaveu del PP a l'Assemblea de Madrid i el seu director de campanya. Segons fonts de la cúpula del partit, aquest pas no fa indicar que busqui el consens sinó que opta per “l'enfrontament”.





EL PARTIT ESTÀ ABOCAT A UNES PRIMÀRIES SI NO HI HA ACORD





L'entorn de la presidenta madrilenya avisa que no es mourà "ni un mil·límetre" i que no es farà enrere a la seva candidatura. A més, rebutja la 'tercera via' --mantenint separat el poder institucional del poder orgànic del partit-- que han defensat tant 'Génova' com el mateix Almeida, que és l'únic candidat de pes que podria fer-li front a la presidenta madrilenya.





De moment, l'alcalde de Madrid no s'ha descartat en aquesta carrera per liderar el PP de Madrid, però remarca a cada intervenció pública que ara "no toca" parlar-ne. "El que hagi de decidir serà quan toqui el congrés", va dir fa un parell de dies. L'acte en honor a la Mare de Déu de l'Almudena aquest dimarts, al qual assistiran tant Ayuso com Almeida, servirà per veure com hi ha els ànims.





SEGUEIX LA COMUNICACIÓ ENTRE AYUSO I CASADO





Enmig d'aquesta crisi interna no s'ha trencat la comunicació entre Ayuso i Casado, encara que de moment no hi ha cap solució a sobre de la taula i es desconeix si serà possible pactar una llista de consens que eviti una “guerra fraticida” que, segons alerten en privat càrrecs populars, deixaria "ferit de mort" el partit a menys d'un any de les eleccions autonòmiques i municipals del 2023.







A les files del PP cada vegada més veus als territoris estan demanant acabar amb aquesta pugna pel control del partit a Madrid que ho està "contaminant tot , impedint al PP col·locar els seus missatges contra el Govern de Pedro Sánchez.





Públicament ja va llançar un avís aquest dijous una veu autoritzada del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El soroll no beneficia ningú i molt menys els que el generen. El soroll no beneficia el partit i m'agradaria no participar-ne", va avisar el president de la Xunta de Galícia.