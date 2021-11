Almenys 19 persones han mort en un accident de trànsit a Mèxic

@Subsecretari General de Govern de l'Estat de Mèxic





L'accident de trànsit a Mèxic ha deixat 19 persones mortes i tres més han resultat ferides. L'accident s'ha produït a la zona de Mèxic-Pobla després que un camió s'hagi quedat sense frens. Just en aquell moment, ha arrossegat diversos cotxes per la via fins que s'ha frenat.





Les autoritats han tancat el trànsit a la zona de l'accident i els serveis d'emergència han pogut netejar l'autopista per restablir la circulació com més aviat millor. En aquell moment, les persones afectades han estat traslladades a l'hospital.





A Twitter, el sotssecretari general del Govern de l'Estat de Mèxic, Ricardo de la Cruz, ha escrit un missatge explicant el que estava passant i les tasques que estaven fent els equips de rescat. "Estan auxiliant les persones lesionades i donen suport a familiars de morts a causa de l'accident", ha compartit.





Dues hores després i quan els serveis d'emergències han acabat de netejar la zona, les autoritats han confirmat que l'autopista s'ha reobert i que l'únic carril que es mantenia tancat era on s'havia produït l'accident.