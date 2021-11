Iván Redondo comença a posar fi a la paciència del Govern

@EP





Iván Redondo segueix amb el seu any sabàtic i va concedint entrevistes amb persones influents en què explica el que ha viscut durant els tres anys que ha pogut compartir amb el president del Govern.





I amb tot això, algunes de les persones més importants dins del superíndex econòmic han volgut mostrar la soledat d'Iván Redondo. "S'ha posat de manifest en la presentació del llibre sobre Redondo. No hi ha anat ni un sol membre del Govern", ha explicat un director de comunicació en declaracions recollides per Huffpost.





De fet les primeres topades que van tenir Sánchez i Redondo van ser pels contactes amb els empresaris. Des d'alguns sectors del gabinet ja li estaven dient a Sánchez que Redondo s'estava creant una agenda pròpia per si passava alguna cosa en el futur, però el president del Govern no va voler escoltar. La guerra es va desfermar quan arriben els 140.000 milions d'euros per a Espanya i el president dona la responsabilitat a Félix Bolaños.





És llavors quan Iván Redondo es pren molt malament la situació i tot comença a anar cap avall, ha explicat una font propera a les dues persones a Huffpost. El gabinet va començar a veure que res no estava funcionant i van decidir anar sortint a poc a poc, a més d'alguns experts claus, segons ha explicat un expert proper al Govern.





Noms com Albares, Mogo, Daniel Fuentes, Marcos Alonso, Diego Martínez o Ilda Jiménez van anar deixant tot aquest gabinet que Redondo havia anat creant durant la seva estada al ministeri. Eren 40 alts càrrecs segons les publicacions que va fer el BOE.





Fins i tot els amics d'Iván Redondo pensen que va cometre un error quan va acceptar l'entrevista d'Évole. Quan li van proposar l'entrevista estava tot al màxim punt i això va fer que acceptés, però quan la van realitzar tot s'havia calmat i ell ja no tenia cap opció de sortir-ne.





Amb tot això que està fent Redondo des que va sortir del partit, el Govern està molt atent als passos que fa i cada vegada estan més cansats del que fa, així que no els ho posaran fàcil en cap sentit. Tot i això, consideren que és complicat que algú contracti Redondo després de tot el que està fent després d'abandonar el seu lloc de treball a la Moncloa.