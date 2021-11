Ada Colau contesta a Piqué i a Ayuso: "no és veritat que Barcelona estigui pitjor que Madrid"

@EP





Ada Colau no ha dubtat a contestar Piqué i Ayuso sobre la situació actual que hi ha a les dues principals ciutats espanyoles. "No és cert que Barcelona estigui pitjor que Madrid", ha assegurat l'alcaldessa de la capital catalana.





En una entrevista de La Sexta, ha enyorat el to de l'exalcaldessa Manuela Carmena, mentre que ara veu que a la capital espanyola "el poc habitatge públic que tenien se'l venen a fons 'voltor' i estan molt preocupats perquè la gent vagi als toros. Bé, són models diferents de ciutat; això és cert".







Recentment, Piqué va manifestar "enveja sana" de Madrid respecte a Barcelona, i Ayuso va dir textualment que molts ciutadans fugen de la capital catalana perquè no és la pròspera ciutat d'abans.





Colau ha dit que "l'atur ha baixat molt més a Barcelona que a Madrid"; és la ciutat més atractiva per a inversions tecnològiques, després de Londres; és capital mundial de l'arquitectura; acollirà la biennal d'art Manifesta; a la cimera de Glasgow han nomenat la mateixa Colau vicepresidenta de la xarxa de ciutats mundials més importants contra el canvi climàtic, i han estat elegits en la direcció d'Eurocities.





"El que sí que és veritat és que tenim diferent que a Madrid és el model de ciutat": com a exemples, ha dit que Barcelona és la capital espanyola amb més inversió social, perquè prioritza combatre la desigualtat; lidera la lluita contra el canvi climàtic amb polítiques que a més generen ocupació; i lidera l'administració que està construint més habitatge social a Espanya, ha afegit.





Pel que fa a botellots i aldarulls després de protestes, Colau ha constatat que no només ha passat a la seva ciutat, i que els nivells de delinqüència han baixat "molt més que la mitjana espanyola", encara que han baixat també a molts altres punts d'Espanya.





Sobre les polítiques mediambientals de la ciutat, ha recordat que estan instal·lant plaques fotovoltaiques, i no descarta "algun" molí de vent a la ciutat per constatar la corresponsabilitat de les ciutats al costat del món rural.





En preguntar-li si tornarà a optar a l'Alcaldia de Barcelona, ha respost que no és el moment de decidir-ho: "D'aquí a uns mesos ja prendrem aquesta decisió".