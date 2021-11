Aquests són els 7 candidats que no poden participar en les eleccions de Nicaragua

@EP





El líder de Nicaragua ha convocat eleccions al país aquest diumenge. Unes eleccions en què no té rival i en què Daniel Ortega anirà a buscar el seu quart mandat , cosa que suposarà continuar al poder durant més de 14 anys. La realitat és que la popularitat d'Ortega és molt baixa, però els principals opositors han estat empresonats durant els darrers mesos per "atemptar contra la societat nicaragüenca i els drets del poble".





La primera candidata que es va veure en aquesta situació va ser Cristiana Chamorro. Era la persona que millor imatge tenien per derrotar Daniel Ortega. Per això, els agents van entrar violentament a la casa de Chamorro i es van emportar les seves coses i els seus papers, alhora que la fiscalia l'acusava de “gestió abusiva, falsedat ideològica en concurs real amb el delicte de rentada de diners, béns i actius , en perjudici de l'Estat de Nicaragua".





El següent arrestat va ser Arturo Cruz. Era un altre dels dirigents que semblava que podia accedir a la presidència a través de les eleccions. En aquest cas, ho van detenir per infringir la llei 1.055 "de defensa dels drets del poble a la independència, sobirania i autodeterminació".









Pocs dies després, Félix Maradiaga va haver de comparèixer davant de la fiscalia , ja que li havien obert una investigació per "incitar a la ingerència estrangera en els assumptes interns". Una detenció que seguia aplanant el camí de Daniel Ortega a les eleccions.



En tot aquest embolic Juan Sebastián Chamorro, un altre dels líders va començar a protestar per les detencions il·legals i arbitràries que havien patit els líders que optaven a la presidència de Nicaragua. Poques hores després, Chamorro era arrestat. Els policies van entrar a casa seva i el van detenir.







El següent detingut va ser Miguel Mora. El periodista i propietari del canal TV 100% notícies ja havia estat arrestat amb anterioritat, però havia quedat en llibertat, encara que no va aconseguir recuperar el canal. En aquest sentit, Mora havia parlat obertament que volia presentar-se a les eleccions i el Consell Suprem Electoral, integrat per partidaris d'Ortega, li va treure la personalitat jurídica.





Poc després, Medardo Mairena també va ser arrestat. Va ser un dels més de cent detinguts durant les propostes del 2018 i se'l van acusar càrrecs falsos, a més que va patir tortures a la presó. I això no és tot, un jutge el va condemnar a 216 anys de presó per matar quatre policies, però llavors va aparèixer la pressió internacional i se li va donar l'amnistia.





El darrer dels detinguts va ser Noel Vidaurre. Estava acusat de suposada traïció a la pàtria i l'estaven investigant. Un dirigent més que no tenia opcions de presentar-se a les eleccions de Nicaragua i que deixaven Daniel Ortega sense rivals.





Per tant, tan sols s'han pogut inscriure a les eleccions 5 persones que es coneixen com a 'zancuts', és a dir, són persones que estan satisfetes amb ser opositors del règim. Per tant, Ortega no té rival a les eleccions i s'ha assegurat la reelecció.