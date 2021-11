Les dades de covid s'estabilitzen a Catalunya durant les darreres 24 hores

@EP





Les dades a Catalunya continuen evolucionant. Les darreres xifres confirmen que hi ha 1.008.053 casos confirmats des que va començar la pandèmia del covid. Durant el darrer recompte s'han comptabilitzat 276 casos nous, segons ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.





Les darreres 24 hores no s'ha registrat cap mort i el total de morts és de 24.033: són 15.354 a l'hospital o centre sanitari, 4.654 a residència, 1.255 a domicili i 2.770 que no són classificables per falta d'informació.





Pel que fa als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 317, cinc més que a l'últim recompte.





Un total de 79 pacients es troben ingressats en unitats de cures intensives (UCI) de centres públics i privats, sis menys que a l'últim recompte: 49 necessiten ventilació invasiva (intubació), sis requereixen oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) i 24, suport sense intubació.





La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) ha baixat lleugerament a 1,13 i el percentatge de positivitat dels tests d'antígens i PCR se situa en 2,25%, mentre que la incidència acumulada en els darrers 14 dies és de 56 ,78 per cada 100.000 habitants i la mitjana d'edat dels casos confirmats és de 38,65 anys.





La taxa de risc de rebrot ha pujat un punt: dissabte se situava a 61 i 24 hores després està a 62.





VACUNACIÓ



Catalunya ha administrat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a un total de 5.992.279 persones des que va començar la campanya de vacunació, dels quals 5.892.559 ja tenen la pauta completa: n'hi ha 1.284 de nous immunitzats les últimes 24 hores.





En percentatges, el 75,8% de la població catalana està vacunada amb com a mínim una dosi de la vacuna, mentre que un 74,5% ja té la pauta completa de la vacunació.