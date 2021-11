Jorge Javier Vázquez, contundent: "Ha estat molt desafortunada"

@EP





Jorge Javier Vázquez també ha volgut opinar sobre la polèmica que ha tingut Samanta Villar i Belén Esteban. El periodista no ha dubtat a atacar Samanta Villar després de les declaracions que va realitzar, criticant el seu paper com a mare i arribant a qualificar-lo de tòxic. En aquell moment, Belén Esteban es va posar molt nerviós i, posteriorment, Samanta es va disculpar.





Tot i això Jorge Javier Vázquez no ha deixat escapar l'oportunitat de defensar Belén Esteban. "Sóc molt amic de Samanta Villar, però ha estat molt desafortunada amb el que ha dit de Betlem. Les coses s'han d'analitzar en la forma i el context", han estat les paraules del presentador. En aquell moment, Belén Esteban era al plató i no ha dubtat a agrair-li el gest.





"És que ho volia dir públicament. Quina poca capacitat tenim de posar la cosa en el seu context. Amb el pas del temps és molt fàcil dir això, això i això", ha continuat Jorge Javier Vázquez.





Tot i les disculpes de Samanta Villar, Belén Esteban no les ha acceptat. Ha reconegut que les paraules que li ha dedicat li han fet mal especialment. "Estic súper saturada d'aquest tema, sempre és posar Belén Esteban i la meva filla no està embogida. El meu cas no és com el de Rocío Carrasco", ha afirmat la col·laboradora. Durant els últims dies li han arribat missatges i Jorge Javier Vázquez no ha trigat a sumar-s'hi.