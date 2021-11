Un estudi revela que jugar a futbol té un risc mínim de contagiar-se de covid

@EP





Els investigadors continuen avançant al terreny del covid. A l'estudi realitzat per científics de Suïssa i Alemanya han confirmat que la transmissió del virus en un camp de futbol és pràcticament mínim. A la publicació realitzada al British Journal of Sports Medicine han explicat que no està justificat que s'apliquin mesures de quarantena als equips contraris.





Durant el darrer any i mig, els governs han anat introduint diferents mesures per poder lluitar contra el virus i evitar que la pandèmia s'estengués. Tot i això, l'estudi ha revelat que les que incloïen les oportunitats d'entrenar en equip no eren tan necessàries.





El que queda clar és que era difícil quantificar el risc que tenia la societat de contagiar-se a cada moment del dia i a cada zona. Per això, aquest grup de recerca ha volgut llançar aquest estudi per tenir clara les zones on hi ha més risc de contagiar-se per covid.





L'ESTUDI





Es van recollir dades de 1.300 casos sospitosos d'infecció de covid a través de diferents lligues entre l'agost del 2020 i el març del 2021. Van poder observar que 104 casos eren probables que haguessin participat en entrenaments estant contagiats. A partir d'aquí, van analitzar vídeos i van veure tots els canals de transmissió del virus.





En aquest cas, els contactes que hi ha són massa curts als partits perquè la persona es pogués contagiar de la malaltia. El que sí que expliquen que el potencialment perillós entrava en les trobades privades, els viatges amb autobús i els contactes estrets de treball.





Per això, els investigadors han arribat a la conclusió que les activitats esportives a l'aire lliure suposen un risc mínim de contraure el covid. El cataloguen com una opció segura de fer esport durant la pandèmia. Així que amb totes les dades, creuen que les mesures de seguretat haurien d'estar fora dels terrenys de joc i no a dins.