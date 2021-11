Bagnaia aconsegueix una nova victòria al GP de l'Algarve

@EP





Pecco Bagnaia ha tornat a completar un gran cap de setmana a Portugal. El pilot italià de Ducati sortia des de la pole i ha controlat la cursa des del principi fins al final. Joan Mir ha pogut seguir el ritme durant algunes voltes, però ha acabat lluny de l'italià. El podi l'ha tancat Jack Miller amb l'altra Ducati.





La cursa de Bagnaia ha estat perfecta. El pilot italià ha dominat des del principi fins al final i ha imposat un ritme molt alt que ningú no ha pogut seguir. Joan Mir ha estat a prop. Durant 10 voltes ha estat a roda, però el canvi de ritme a meitat de cursa ha estat massa per al mallorquí que s'ha hagut de conformar a acabar segon.





Per darrere, el podi ho ha completat Jack Miller en un duel vibrant amb Álex Márquez durant tota la cursa. L'espanyol ha aconseguit passar l'australià quan faltaven 10 voltes i semblava que tenia ritme per anar-se'n, però Miller s'ha enganxat al darrere i ha tornat a recuperar la posició. Quan més intensa estava la lluita, la bandera vermella quan faltaven dues voltes per la caiguda de Lecuona i Oliveira, ha acabat amb la cursa.



El campió del món, Fabio Quartararo no ha tingut el millor dia. La relaxació després d'aconseguir la corona li ha passat factura i se n'ha anat a terra mentre perseguia les dues Ducati del Pramac. Els espanyols han tancat la seva participació al top 8, excepte Viñales que ha acabat setzè. Pol Espargaró ha estat sisè, Martín setè i Rins vuitè.







EL TÍTOL DE MOTO2 ES DECIDIRÀ A VALÈNCIA





L'únic títol que queda per tancar-se és el de Moto2. Tot i això, R emy Gardner ha clavat un cop pràcticament definitiu a Raúl Fernández. L'australià ha aconseguit guanyar la cursa, mentre que l'espanyol ha estat segon perquè la diferència estigui a 23 punts just abans de la cursa final.





Amb els comptes actuals, l'australià serà campió si queda entre els tretze primers, independentment del que aconsegueixi Raúl. El pilot espanyol només podrà ser campió si guanya el gran premi i Gardner acaba més avall de la catorzena plaça. Una situació que no s'ha donat en tota la temporada, ja que l'australià ha acabat sempre entre els set millors, excepte el gran premi d'Austin on va anar a terra.