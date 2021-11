Pere Aragonès assegura que estan compromesos amb la reducció de les emissions de CO2

@EP



Pere Aragonès, president de la Generalitat ha partit a l'Assemblea General de la Under2 i ha deixat molt clar que les administracions també han de gestionar i acompanyar els canvis i transformacions de la transició ecològica. A la reunió de coalició de governs estatals i regionals ha assegurat que estan compromesos amb la reducció de les emissions de CO2.





Aragonès ha intervingut a la sessió 'Lideratge en energia, transport, indústria i infraestructura', on també ha coincidit amb la ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, amb qui ha mantingut una reunió.







Per Aragonès, la transició verda és "imperativa, tant des del punt de vista mediambiental i de lluita contra el canvi climàtic com des del punt de vista econòmic", i requereix inversions extraordinàries que permetin accelerar aquests canvis.





APROFITAR ELS FONS EUROPEUS



Per això, ha defensat que els fons europeus de recuperació Next Generation EU són una oportunitat única que ha de servir per crear un teixit productiu fort, sostenible i resilient: “Tot euro que no sigui invertit en clau transformadora és un euro gastat en va”.





Ha posat en valor els projectes i les iniciatives impulsades des de Catalunya en aquest sentit i l'aposta del Govern per "la producció d'hidrogen verd, la biomassa i el biogàs, la creació d'una energètica pública, la millora de la xarxa de transport públic i l'impuls a la mobilitat elèctrica".





IMPULSAR POLÍTIQUES AMBICIOSES



El cap de l'Executiu català ha destacat la importància de promoure una reindustrialització basada en la digitalització i la sostenibilitat de sectors "importants" per a l'economia com l'automoció o la indústria alimentària.





En una piulada, Aragonès ha recalcat que la transició verda ha de "millorar la vida de tots" i ha expressat la voluntat del Govern d'impulsar polítiques ambicioses per garantir un model i un teixit productiu fort i innovador.