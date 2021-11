L'Atlètic també deixa escapar dos punts a Mestalla contra el València

@EP





L'Atlètic de Madrid s'ha deixat dos punts al camp del València. El conjunt dirigit pel Cholo Simeone guanyava per 1 gol a 3 al minut 90, però dos gols d'Hugo Duro en el temps de descompte han empatat el matx.





El partit ha estat força igualat entre Atlètic de Madrid i València. El conjunt che arribava després de trencar la mala ratxa de 7 partits sense guanyar. Tot i això, el partit contra el Vila-real li va donar ales i contra l'Atlètic ha tornat a demostrar que és molt millor equip que la temporada passada.





La primera part no ha començat gaire bé per a l'Atlètic de Madrid. Trippier ha hagut de marxar lesionat del terreny de joc als 8 minuts per un dolor a l'espatlla esquerra . A partir d'aquí, la igualtat ha estat la nota dominant i Luis Suárez ha obert el marcador al minut 35 per fer que l'Atlètic arribés al descans.





L'inici de la segona part ha estat molt intens. Savic es marcava en pròpia porta per posar l'empat al marcador al minut 50, però Griezmann al 60 i Vrsalijko al 62 donaven una renda als 'colchoneros' que semblava insalvable per al València. Tot i això, en el descompte, Hugo Duro, en dues ocasions, ha posat l'empat al marcador. Minuts 92 i 96. Dos gols que suposaven un empat que fa gust a victòria per al València i un empat que fa gust a derrota per a l'Atlètic de Madrid.





Amb el resultat del matx, l'Atlètic se'n va a l'aturada a quatre punts del Reial Madrid i amb l'opció de quedar fora dels llocs de Champions si el Betis aconsegueix sumar els tres punts abans el Sevilla. Per part seva, el punt del València el col·loca enmig de taula amb 17 punts i empatat amb Espanyol i Barcelona.