Quina diferència hi ha entre els fàrmacs de referència i els genèrics?

Els fàrmacs són motiu de dubte per a moltes persones. Quan acudeixen a les farmàcies, molts farmacèutics els donen la possibilitat de comptar amb medicaments genèrics i no els de referència que tenen controlats. Les diferències entre tots dos són diverses, però el més important és saber que tenen la mateixa eficàcia tots dos.





L'Agència Espanyola del Meicament i Productes Sanitaris (AEMPS), els medicaments genèrics són aquells que tenen un perfil molt semblant al de referència. Tenen la mateixa efectivitat i seguretat que el medicament de referència i se solen utilitzar quan expira el període d'explotació exclusiva del medicament original.





De fet, els metges poden triar entre receptar un medicament o un altre en pacients que recentment han estat diagnosticats, ja que la realitat diu que tots dos fàrmacs són igual de bons per poder fer front al mateix problema.





Per això, en una entrevista per a Infosalus. la vocal de la junta directiva de la Societat Espanyola de Farmàcia Clínica, Familiar i Comunitària, Elena Pérez, ha volgut destacar que els medicaments genèrics tenen la mateixa composició i eficàcia que els de referència i que, a més, tenen el mateix efecte. Perquè aquests fàrmacs puguin actuar sobre el mateix problema, els medicaments han de tenir el mateix principi actiu.





Elena també ha volgut assegurar que els medicaments genèrics i els de referència són tots de marca. Els laboratoris que els fabrica inclouen la marca, així que en aquest sentit cada fàrmac tindrà la seva pròpia, encara que el principi actiu sigui el mateix. Amb això, ha volgut remarcar que no és cert que els medicaments genèrics tinguin menys qualitat que els de referència, ja que tots dos “tenen els mateixos controls de qualitat”.





No només tenen el mateix principi actiu, sinó que tots dos medicaments actuen de la mateixa manera sobre la malaltia del pacient. En aquest sentit, Elena Pérez ha explicat a Infosalus que si no van tenir els mateixos efectes no podrien ser al mercat, ja que els genèrics solen ser iguals als de referència que han copiat. No obstant això, si són igual d'eficaces, assegurances i contenen el mateix principi actiu...





EN QUÈ ES DIFERENCIEN ELS DOS FÀRMACS?





La principal diferència es troba a l'aparença física i als excipients, tal com asseguren des de l'AEMPS. En aquest cas, els excipients són aquells components diferents que hi ha dins del mateix principi actiu.





En aquest cas, des de l'AEMPS asseguren que "això s'ha de tenir en compte per a les accions informatives necessàries en cas de substitució de medicaments, pacients intolerants o al·lèrgics a determinats excipients, i a pacients el compliment terapèutic dels quals pogués afectar-se pel canvi d'aparença o denominació del medicament".





Per això, els fàrmacs estan compostos pel principi actiu i els excipients, que són allò que realment canvia entre els medicaments genèrics i els de referència. Segons el defineixen des del SEFAC, els excipients ajuden a elaborar el medicament, és a dir, al tipus de fàrmac que és. A més, segons informen alguns excipients, poden estar fets de gluten, lactosa o traces de soja, així que és important que les persones tinguin clares les seves al·lèrgies.





Una altra de les diferències que hi ha entre els medicaments de referència i els genèrics està en la despesa. Els genèrics se solen fer servir perquè suposen l'optimització de la despesa en medicaments. Tot i això, des de SEFAC afirmen que Espanya es troba a la cua en la utilització d'aquests medicaments genèrics, ja que per motius culturals se solen utilitzar més i es té més confiança en els de referència.



"El medicament genèric permet un estalvi a l'SNS perquè el preu d'origen és inferior, no perquè sigui de menor qualitat, sinó perquè els laboratoris que produeixen genèrics ja no necessiten fer inversió en la investigació del principi actiu", ha remarcat Elena Pérez.







ELS GENÈRICS PODRIEN SOSTENIR MILLOR EL SISTEMA SANITARI





Elena Pérez també considera que l'ús d'aquests consums genèrics, igual de bons que els de referència, permetrien tenir un sistema sanitari més sostenible que l'actual. Gràcies a la despesa que es podria estalviar en aquests medicaments, els recursos es podrien dedicar a investigar nous fàrmacs per a altres malalties de què es té menys informació.





Per acabar, l'AEMPS ha volgut explicar que sempre hi ha una autorització per poder comercialitzar aquest tipus de medicaments i que darrere hi ha un procés rigorós d'avaluació. Durant tot aquest procés, s'avaluen les garanties químiques i farmacèutiques del medicament, a més de la seva eficàcia i seguretat. Amb totes aquestes dades, es pot afirmar que els medicaments genèrics són igual de bons que els de referència.