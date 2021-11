El port de Sicília dona permís al 'Sea-Eye 4' per atracar amb més de 800 migrants rescatats a bord

@EP





El port de Trapani, a Sicília, ha permès que el vaixell de rescat marítim 'Sea-Eye 4' pogués atracar al moll. El vaixell de rescat porta diversos navegant pel Mediterrani en espera de permís i amb més de 800 persones migrants rescatades durant les operacions que fan de salvament.





L'ONG s'ha mostrat molt contenta després del permís rebut per part del port italià. "Estem alleujats i encantats que la gent acabi finalment al port segur", han estat les paraules del president de l'ONG. Feia uns quants dies que eren al mar esperant l'autorització per poder atracar al moll.





A més, el president de l'ONG va tenir temps per mostrar el seu enuig davant les autoritats de Malta per no atendre les peticions del vaixell. Gran part de les persones que va rescatar el vaixell estaven en un pot ple de fusta que ja tenia obertes fuites d'aigua. Entre els rescatats hi ha més de 200 menors d'edat i cinc dones embarassades.