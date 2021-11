El Tribunal Constitucional acaba amb la rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes de la Generalitat de Catalunya

@EP





El Tribunal Constitucional segueix tombant mesures posades per la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, la rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes que van aprovar durant l'any passat ha estat derogada. Al seu moment, el govern espanyol va recórrer aquesta mesura, ja que creien que anaven més enllà de les competències que realment té la Generalitat de Catalunya.





El Nacional ha revelat durant aquest diumenge que el tribunal ha acceptat el recurs del govern espanyol sobre aquest tema i ho ha declarat inconstitucional. En aquest cas, la rebaixa fiscal beneficiava aquelles rendes que eren iguals o inferiors a 12.450 euros.





Això sí, segons les informacions publicades, les 200.000 persones que se n'han pogut beneficiar no hauran de tornar la rebaixa, però ja no podran comptar amb aquest avantatge en el proper exercici.





El Parlament de Catalunya va ratificar l'abril del 2020. Ho va fer al mateix moment que aprovaven els pressupostos. La rebaixa fiscal que, segons el constitucional, no entrava dins de les seves competències, estava inclosa a l'article 88 de la llei de mesures fiscals, financeres i administratives.





En aquest sentit, María Jesús Montero ja va avisar que no podien crear categories noves com ha fet la Generalitat. El que sí que estava contemplat que fessin des de les comunitats autònomes era elevar el mínim en alguns supòsits, com l'edat o la descendència, però en cap cas sobre el qual ha intentat canviar la Generalitat.