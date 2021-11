L'economia espanyola es recupera més lentament que la de la resta d'Europa

@EP





L'economia espanyola té més problemes per recuperar-se que les d'altres potències europees. El nivell del PIB continua estant per sota del que va estar abans de la pandèmia i al final del 2021 es preveu que Espanya sigui dels pocs països que no recuperi el nivell, segons totes les anàlisis d'economia que s'han anat traient durant l'any.





El problema general que hi ha és que Espanya està mostrant un creixement molt lent. De fet, durant la pandèmia el país espanyol va ser el que més va patir a l'economia. Va baixar un 10,8%, és a dir, el país que més va baixar de tota la Unió Europea. I és que més enllà d'aquell moment puntual, sembla que l'economia espanyola no s'està sobreposant.





Les darreres dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística del tercer trimestre són preocupants. La comparació continua sent amb el 2019, l'any anterior a la pandèmia, i Espanya continua estant 6,6 punts de PIB per sota d'aquell moment. Aquest és el punt de referència, ja que és últim tercer trimestre que no es va veure copejat pel virus.





Un altre problema d'aquesta recuperació és que Espanya és lluny de les grans economies de la UE. Per exemple, França es va quedar molt a prop del seu PIB previ a la pandèmia, a una sola dècima. En el cas d'Alemanya són a 1,1 punts del seu nivell, així que també és a prop de la recuperació. De fet, Itàlia, que és possiblement el país més semblant a Espanya per situació i estructura econòmica, és molt més a prop de tornar al PIB.





PER QUÈ ES RECUPERA MÉS LENTAMENT?





La realitat d'Espanya és diferent de la de la resta de països. El territori espanyol és un dels que més necessita el turisme i aquest ha estat un dels que més han patit a conseqüència del virus. Tot i això, la realitat de Xipre, Grècia, Portugal o Malta, alguns dels països amb dependència del turisme, també són més a prop que Espanya de tornar al seu PIB normal.





Però no només el problema rau en la recuperació econòmica, sinó que això va lligat a altres conseqüències. Una de les dades més estranyes que s'estan registrant és que la feina es recuperarà abans que la producció. Això significa que és diferent de les anteriors crisis on va costar molt que es recuperés l'ocupació. De fet, les dades de l'INE marca que les dades són a 0,5 punts del nivell anterior a la pandèmia.





Això està suposant un problema, però a més està deixant els experts una mica desconcertats davant d'aquesta situació, ja que no tenen una visió gaire clara del que està passant. Les dades que es mostren a l'INE, tant d'ocupació com de PIB, són força diferents i això és una cosa que no quadra amb el que està passant en altres països on sí que s'està arribant a la recuperació total.





Algunes de les solucions en tot aquest terreny podria estar a la feina, però és una cosa que ni els experts tenen clar. L'ocupació pública està força més activa que la privada. Això podria estar lligat al que s'ha comentat fa uns paràgrafs, l'ocupació està per endavant en creixement que la producció del país. És a dir, que s'està produint un petit desfasament entre tots dos factors i això afecta directament el PIB.





La realitat és que les dades marquen una cosa, però que la diferència entre el PIB i l'ocupació és difícil de comprendre. Quan hi havia moltes persones a ERTE, era lògic que el PIB baixés o no creixés a un nivell normal, però actualment hi ha moltes menys persones en aquesta situació, així que l'economia hauria d'estar creixent.









El que sí que queda clar és que l'economia espanyola està depenent en excés del sector servei i que el que aporten no és suficient per poder tirar endavant l'economia del país. A més, si s'hi afegeix el pes que té el turisme, la situació que queda a Espanya pel que fa a l'economia és complicada.





Per tant, veient que les indústries i la producció tenen dades tan baixes i que el turisme es va recuperant lentament, però no ha arribat a nivells abans de la pandèmia, podrien ser algunes de les causes que estiguin portant Espanya a aquesta situació. En aquests moments, el país espanyol és dels que estan creixent més lentament al conjunt d'Europa, segons les dades que va aportant trimestralment l'INE.