Pugen les temperatures aquest dilluns a la Península, encara que hi haurà pluges en alguns punts

Les temperatures ascendiran aquest dilluns a la Península, en una jornada en què es produiran precipitacions localment fortes a la meitat est de les Balears i intervals de vent fort a la vall de l'Ebre, Pirineus, Empordà, est de les Balears i les Canàries.





Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 8 de novembre, estarà ennuvolat al Cantàbric, alt Ebre, nord de Navarra i Pirineus, amb possibilitat d'algunes precipitacions febles, més probables i una mica més intenses al Cantàbric oriental i nord de Navarra.





També s'esperen intervals ennuvolats a Galícia, altiplà nord i entorn dels sistemes Central i Ibèric, i al principi del dia a zones de l'altiplà sud.





Així mateix, es preveuen cels ennuvolats a la meitat est de Balears, amb xàfecs i tempestes localment forts, que es podrien estendre, de forma més feble i dispersa, a la resta de Balears, meitat est de Catalunya, i punts de la zona de Llevant.





D'altra banda, estarà poc ennuvolat o clar a la resta de la Península, mentre que a les Canàries es produiran intervals ennuvolats al nord de les illes, amb possibilitat d'alguna pluja feble a les de més relleu, i estarà poc ennuvolat al sud.





Per a aquest dilluns, la cota de neu se situarà entre els 1.700 i els 2.000 metres al nord peninsular. I les temperatures experimentaran un ascens a la Península, amb pocs canvis a la resta. I s'esperen gelades febles a zones de muntanya, les quals seran més intenses als Pirineus.





Finalment, bufarà vent de component nord a la major part del país, excepte a l'Estret i litoral d'Andalusia oriental, on el vent serà de l'oest. I hi haurà intervals de vent fort a la vall de l'Ebre, els Pirineus, l'Empordà, l'est de les Balears i les Canàries.