Badalona votarà la moció a Albiol en un ple extraordinari aquest dilluns

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol (PP) - @EP







L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) votarà aquest dilluns a partir de les 12 hores la proposta de moció de censura registrada per tots els grups municipals de l'oposició per desplaçar del càrrec l'actual alcalde, Xavier García Albiol (PP), per la seva aparició als 'Pandora Papers'. Ho farà en un ple extraordinari.





Si la moció de censura prospera, es proclamarà alcalde el líder del PSC a la ciutat, Rubén Guijarro , que liderarà un Govern de coalició constituït per tots els grups de l'oposició --PSC, ERC, Badalona En Comú Podem i Junts--, excepte Guanyem Badalona, que per ara en quedarà fora.





El 19 d'octubre es van mantenir les primeres trobades formals entre representants dels grups de l'oposició per negociar una possible moció per desplaçar Albiol i pocs dies després la van registrar tots.





Després de diverses reunions per idear el Govern alternatiu a l'actual, el 28 d'octubre passat es va presentar el nou Executiu, del qual la segona força després del PSC, Guanyem Badalona, en va quedar fora.





Albiol va recuperar l'Alcaldia de Badalona el maig del 2020 després de dimitir l'anterior alcalde, el socialista Álex Pastor, i després que els grups municipals no aconseguissin tancar un acord per articular un govern alternatiu --Albiol va ser investit en haver estat el més votat a les eleccions-.





L'Ajuntament de Badalona compta amb 11 regidors del PP; sis del PSC; quatre de Guanyem Badalona --que es va presentar a les municipals amb el cap de llista de la CUP a les catalanes, Dolors Sabater--; tres d'ERC; dos de Badalona En Comú Podem, i un de Junts.