Només un 23% de negocis està igual o millor econòmicament que abans de la pandèmia

El 26% de les petites i mitjanes empreses (pimes) espanyoles travessen problemes de liquiditat que arrosseguen des que es va iniciar la pandèmia del coronavirus. El 8%, a més, té impagaments davant de la Seguretat i Hisenda i el 14% no pot fer front als lloguers. D'altra banda, el 27% de les empreses tenen clients morosos, el 10% deuen diners a les entitats financeres i el 13% no pot pagar als seus creditors.





@EP





Totes aquestes dades es recullen al Baròmetre dels Gestors Administratius del passat mes de setembre. A més, al document també es reflecteix que unes 130.000 empreses es troben en fallida tècnica, per la qual cosa és gràcies a la moratòria concursal que no han hagut de presentar el concurs de creditors.





Concretament, l'informe afirma que el 32% de les pimes espanyoles tenien pèrdues a finals de juny i només el 23% dels negocis estaven en una situació igual o millor que abans que s'iniciés la pandèmia.





D'altra banda, aquestes dades es confirmen amb el darrer informe d'estabilitat financera que ha realitzat el Banc d'Espanya . L'entitat assenyala que hi ha un increment considerable en el risc d'impagament relacionat amb els préstecs ICO. A més, ha pujat un 16% el nombre d'operacions que han estat catalogades sota l'etiqueta de vigilància especial.







"Venim dient des de fa molts mesos que la recuperació micro no s'està produint, almenys en tots els sectors, a la velocitat que ens volen fer veure; moltes pimes es van haver de endeutar per fer front als compromisos de pagaments durant els mesos que se'ls va prohibir vendre o es va restringir la mobilitat, i encara no han recuperat els nivells d'ingressos", afirma Fernando Santiago, president dels Gestors Administratius.







"El Codi de Bones Pràctiques, que ha pretès ser un alleugeriment per a les pimes que compten amb un préstec ICO pel Covid no ha estat més que un nou fiasco. Les dificultats administratives per part dels bancs i de l'ICO per a la seva gestió", ha estat part del problema, però no l'únic", ha continuat.





A més, Fernando Santiago ha afegit: “Han deixat en mà dels bancs una gran part de les operacions a renovar. Si, després de complir l'extens marc de condicions establert al RD Llei que regula el Codi de Bones Pràctiques, la pime o el autònom no té una caiguda del 30% d'ingressos entre el 2020 i el 2019, el banc decideix si vol ampliar o no”.