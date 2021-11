Una nena afganesa de 9 anys ha estat venuda a un home de 55 anys per 1.900 euros

Les famílies afganeses desesperades estan venent les filles petites perquè es casin amb homes adults a mesura que la pobresa i la gana s'estenen per tot el país. L'economia de l'Afganistan s'ha esfondrat sota els talibans i l'ajuda no arriba a les regions més remotes i empobrides, cosa que alimenta el vil comerç.





CNN ha informat, gràcies a fonts al terreny, que Parwana Malik , de nou anys, va ser venuda a un home de 55 anys al voltant de 1.900 euros. Es van capturar imatges horribles de la nena lliurada a un avi.

















La seva família va permetre que es filmés la transacció per ressaltar la difícil situació dels afganesos pobres, obligats a viure en allò impensable. Parwana va dir a CNN que somia anar a l'escola i convertir-se en mestra, però en canvi, la nena va ser allunyada de la seva família.







Quan el seu pare, Malik, va completar el tracte, li va suplicar al comprador: " Si us plau, cuida-la, ara n'ets responsable, si us plau no la colpegis ". El comprador, identificat com a Qorban, va dir que ja tenia dona i que Parwana estaria 'treballant' a casa seva. A més, ha dit que "seria amable" i que "la tractaria com un membre de la família".





Va ser filmada enfonsant els peus a terra mentre la seva mare ajudava el comprador a treure-la i ficar-la en un automòbil. L'home de 55 anys li va dir al pare que "havia pagat per la nena". "No és assumpte teu el que estic fent amb ella… aquest és el meu assumpte”, li va retreure. Si la situació financera de la família no millora, va dir Malik, tem haver de vendre la seva filla de dos anys.





Una altra nena anomenada Magul tem que la seva família la vengui a un home de 70 anys per saldar un deute després que el seu pare fos amenaçat de ser empresonat en una presó talibana. La nena de 10 anys va dir que preferiria suïcidar-se abans que ser venuda, segons informa CNN.





Un altre pare va dir a CNN que estava disposat a vendre les seves filles, de quatre i nou, per al voltant de 900 euros cadascuna per evitar que la família es mori de gana.





El matrimoni infantil és tècnicament il·legal a l'Afganistan, però es practica àmpliament a les zones rurals del país. Un informe de drets humans de l'ONU el 2018 va concloure que els casos estaven augmentant, però es tem que el col·lapse econòmic del país sota el govern dels talibans pugui impulsar un nou augment.





El Fons de Població de l'ONU, que promou la salut reproductiva, va dir que els acords saldin deutes o es poden fer servir per "enfortir els llaços entre famílies i tribus rivals".