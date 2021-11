Els delictes a Barcelona disminueixen un 39% i la ciutat registra el seu any més segur en una dècada

Els delictes han baixat notablement a tot Espanya fins a situar-se en mínims històrics. Però no a tots els punts del país s'ha notat de la mateixa manera la disminució. La ciutat de Barcelona, en general, registra un gran nombre de delictes per habitant però la xifra ha baixat de forma considerable aquest 2021.





Mossos d'Esquadra en una estació de Metro.





Segons el balanç del Ministeri de l'Interior dels primers nou mesos de l'any 2021, que va ser publicat dijous passat, Barcelona ara registra un 39% menys de delictes que el 2019. Un descens força més pronunciat que a la resta d'Espanya, on la mitjana se situa al 14%.





Tot i això, cal assenyalar que els delictes han tornat a augmentar un cop s'han relaxat les mesures anti Covid i s'han anat eliminant restriccions. Així, durant el confinament del 2020 va ser quan més es va notar el descens i, tot i que encara segueix en xifres baixes, ha començat a pujar.





ELS DELICTES SEXUALS AUGMENTEN A ESPANYA PERÒ BAIXEN A CATALUNYA





Per altra banda, hi ha tipus de delictes concrets que han augmentat. En aquest cas ens referim als d'índole sexual, que ara són més que fa un any a la gran majoria d'Espanya. No obstant, no passa el mateix a la ciutat de Barcelona; en ella aquests delictes també han baixat.





Pel que fa als furts, a Barcelona s'han reduït a més de la meitat respecte al 34% de disminució al conjunt d'Espanya. Les lesions i baralles van disminuir un 81% i els assassinats van baixar a 4: un 73% menys que el 2019.





LES RESTRICCIONS, LA PRINCIPAL CAUSA





Aquesta disminució de delictes es deu a les mesures i restriccions contra el coronavirus. Val a dir que l'oci nocturn, àmbit en què es produeixen molts d'aquests delictes, s'ha mantingut tancat fins fa poques setmanes.





Però sigui com sigui, Barcelona ha estat els primers nou mesos de l'any més segura que en tota la darrera dècada. Fins ara, havia estat el 2016 l'any en què s'havien registrat menys delictes: 115.324 en el mateix període de nou mesos. Entre el gener i el setembre del 2021, però, s'han produït 91.434 delictes.