Enrenou a Catalunya després que un jutge condemnés una empresa a fer servir el català amb els seus clients

Etiquetar i atendre en català/ @EP





Ara ha començat a preocupar les empreses que els jutges estiguin començant a condemnar-les per negar-se a utilitzar el català després de conèixer-se un litigi contra Securitas Direct.





A l'acord extrajudicial, la companyia líder en solucions de seguretat per a empreses, amb més de 18.000 empleats a tot el país, va acceptar totes les demandes per evitar enfrontar-se a un judici i al consegüent desgast mediàtic davant l'opinió pública.







El cas de Securitas Direct ha estat el primer en què un jutge ha establert l'obligació de posar a disposició dels consumidors els contractes en català, cosa que ha alarmat nombroses empreses a Catalunya.





La normativa nacional imposa almenys el castellà, i una sentència recent del Tribunal Constitucional ha avalat -amb algunes modificacions- la Llei del Codi de Consum de Catalunya que des del 2010 obliga que, en virtut de l'article 128.1, certs articles, entre els que també es troba la roba, disposin de les dades obligatòries de l'etiquetatge i els manuals d'instruccions en català.





Fins ara, les denúncies no anaven més enllà del procediment administratiu segons l'Agència Catalana de Consum que va obrir un expedient de diligències prèvies contra Zara per no etiquetar en català. El procediment també es va iniciar arran d'una denúncia de la Plataforma per la Llengua. De tot això, des de fa uns mesos, les principals marques d'Inditex etiqueten per primera vegada els seus productes, la majoria peces de roba, en la llengua cooficial.





En canvi, altres grans companyies no han decidit canviar la seva política lingüística malgrat les contínues pressions que estan rebent de la Generalitat i les associacions en defensa del català com Mango o Desigual. De moment, no inclouen el català a l'etiquetatge.







PER EUROPA ETIQUETAR NOMÉS EN CASTELLÀ S'AJUSTA A LA NORMATIVA COMUNITÀRIA





Ninot Lego/ @Lego





Cal recordar que l'Agència Catalana de Consum ha admès a tràmit una altra denúncia de la Plataforma per la Llengua contra Playmobil i Lego per negar-se a fer servir el català. Les multinacionals de joguines també es neguen, per ara, a utilitzar l'idioma cooficial malgrat les pressions que reben a Catalunya.







Però a la Comissió Europea opinen que les joguines que es venen a Catalunya no han d'estar etiquetades en català. És una de les conclusions de la Comissió Europea a preguntes dels eurodiputats d'ERC, Jordi Solé i Diana Riba, sobre "les obligacions legals de les empreses en relació amb l'etiquetatge dels productes per a la venda a Catalunya".







El comissari de Mercat Interior, Thierry Breton , va recordar a tots dos que l'etiquetatge només en castellà d'algunes empreses que venen a la comunitat s'ajusta a la normativa comunitària.





Els parlamentaris republicans han formulat aquesta qüestió a l'Executiu comunitari després que l'entitat Plataforma per la Llengua es dirigís al fabricant Lego per comunicar-li que, de conformitat amb el Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010), a Catalunya és obligatori l'etiquetatge a català.





En la resposta el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, els explica que segons la Directiva 2009/48/CE sobre la seguretat de les joguines, els fabricants i importadors garantiran que les joguines vagin acompanyades de les instruccions i de la informació relativa a la seguretat "en una o diverses llengües fàcilment comprensibles per als consumidors, segons el que decideixi l'Estat membre".





En el cas d'Espanya, explica que la directiva ha estat transposada pel Reial decret 1205/2011, que només estableix que les instruccions i la informació relativa a la seguretat estiguin redactades com a mínim en castellà. A petició de Brussel·les, el Govern central va precisar que aquest decret i altres sentències del Tribunal Constitucional obliguen els fabricants i distribuïdors de joguines d'Espanya a etiquetar els seus productes "almenys en la llengua nacional espanyola (castellà)", encara que això no els impedeix utilitzar altres llengües, com el català”. "Aquesta posició sembla coherent amb les disposicions pertinents de la directiva", conclou el comissari Breton en la resposta parlamentària.