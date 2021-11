Una dona apunyala la seva parella i la seva amiga després de fer un trio

Cotxe de la Policia Nacional - @EP





Una dona ha estat jutjada i condemnada a set anys de presó a Múrcia després que el 2017 apunyalés la seva parella i una amiga després de fer un trio.





Segons La Opinión de Múrcia, tot va passar quan una dona i la seva parella es van trobar amb una amiga mentre estaven en un bar. Van consumir alcohol i en van comprar més en una botiga. Després d'això, se'n van anar a casa de la parella i van practicar un trio sexual, cosa que havien fet ja previament.





No obstant, una vegada van acabar, en aquella ocasió es va produir una baralla per gelosia que va acabar amb la dona, de 44 anys, apunyalant els seus dos acompanyants. Va agafar un ganivet de la cuina i el va clavar a la seva parella a l'esquena; després va apunyalar la seva amiga al pit.





Els ferits van poder ser atesos i van sobreviure. La dona, per la seva, va ser detinguda i se li va decretar una ordre d'allunyament que no li permetia apropar-se a l'amiga. El judici s'ha produït aquest cap de setmana i ha estat condemnada a set anys de presó i a indemnitzar la seva amiga amb 10.275 euros. La seva parella va decidir no denunciar-la.