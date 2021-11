Troben morts un nen de tres anys i el seu pare desapareguts a Portugal

Nen petit - @Pixabay





La Policia Judicial de Portugal investiga com un crim de violència vicària la mort d'un home i el seu fill de només tres anys que havien desaparegut fa uns dies a Portugal.





Les autoritats han comunicat que uns caçadors han trobat els cossos en una zona boscosa a prop de Setúbal i els investigadors han informat que presentaven indicis criminals.





Es tracta d'un home de nacionalitat alemanya que havia estat denunciat per la seva exdona, de nacionalitat anglesa, per haver segrestat el fill de tres anys fa una setmana. L'home vivia a Alentejo i estava cuidant del menor diumenge passat a la tarda. Però no li va tornar a la seva mare quan aquesta va anar a recollir-lo, ella el va denunciar i aquest diumenge van trobar els cossos.