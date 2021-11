Presentació de Dancing Vivaldi, primer programa en gira de PAR a Terrassa

Totes les vetllades que componen la programació de la temporada de La Factoria Cultural de Terrassa tenen interès tant per la gran categoria de les companyies que hi intervenen, com per la varietat d'estils coreogràfics que van des de la dansa clàssica a la contemporània, passant per espanyola. Però la darrera ha tingut un significat molt especial perquè ha suposat d'alguna manera la consagració de PAR a Dansa i això quan fa poc més d'un any de la creació d'aquest programa de preparació en alt rendiment en dansa que pretén capacitar els alumnes entre 16 i 22 anys per a una activitat professional immediata. De fet, i segons es va explicar al documental que es va passar abans d'iniciar-se la funció, dels 19 alumnes que van participar del programa el primer curs, nou ja han trobat feina en companyies professionals.





Dancing Vivaldi /@Pablo-Ignacio de Dalmases





“Vivaldi Dancing” serà el primer espectacle produït per PAR a Dansa que es presentarà en altres localitats en el que constituirà la primera gira de la companyia. Tindrà lloc al llarg del mes de novembre amb set funcions que es desenvoluparan als teatres Atlàntida de Vic, Kursaal de Manresa, Auditori de Sant Cugat i Els Costals de Castellbisbal.





La vetllada Vivaldi Dancig ha implicat una veritable concatenació d'esforços ja que l'espectacle ha inclòs no només dansa, sinó també música en viu a càrrec de l'Orquestra Victòria dels Àngels i cant coral amb la presència de l'Orfeó Lleidatá i el Cor Montserrat , sota la direcció Pedro Pardo. El programa ha estat compost per dues coreografies. La primera, de Rodolfo Castellanos, basada en el concert núm. 3 de Juan Sebastián Bach, una peça breu de plasmació molt elegant i cuidada, mentre la segona, de Jamal Callender ha acompanyat la interpretació del Glòria RV589 per a cor, solistes i orquestra de Vivaldi, en aquest cas una coreografia de caràcter eminentment coral i en bona part del seu desenvolupament afegiríem, ara que el terme està de moda, amb un acusat caràcter igualitari perquè ballarins i ballarines s'han confós en una única massa dansera. Entre l'una i l'altra, l'Orquestra ha interpretat a més la Suite Abdelazer de Purcell, una peça exclusivament per a la seva execució per instruments de corda.





Una vetllada molt completa que ha entusiasmat el públic egarenc i que constitueix un excel·lent proemi de la primera gira de Par en Dansa.





Per al proper dissabte dia 13 a les vuit del vespre està prevista l'actuació a La Factoria de Terrassa d'Agnès Letestu i Vincent Chaillet que interpretaran Le Jazer d'Aliéno.