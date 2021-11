Acusen a Joe Biden de tirar-se un pet davant de Camilla Parker Bowles

Joe Biden @ep





La premsa britànica ha embogit amb la informació publicada per The Mail on Sunday. Pel que sembla, a Joe Biden se li va escapar un pet mentre parlava amb Camilla Parker Bowles en la visita a Glasgow per assistir a la COP26,





Segons informen els mitjans britànics, aquesta curiosa situació ha sorprès la dona del príncep de Gal·les, que no en pot deixar de parlar amb totes les persones del seu entorn.





El president dels Estats Units i Camilla van ser vistos conversant amb la secretària de Relacions Exteriors Liz Truss durant una recepció dilluns a la Galeria d'Art Kelvingrove de la ciutat.







Segons explica una font reconeguda, “va ser llarg, sorollós i impossible d'ignorar. Camilla no ha deixat de parlar-ne ”, afirma.





Aquesta setmana es compleix un any des de la de Joe Biden victòria a les eleccions presidencials, però el demòcrata s'enfronta un índex de popularitat cada vegada menor. Durant la llarga campanya electoral de l'any passat, es van fer repetides preguntes sobre la capacitat de Biden per liderar el país, atesa la seva edat.







El seu rival Donald Trump ho va qualificar de 'Joe somnolent' i els seus rivals republicans han aprofitat al màxim cada aparent falta de concentració.