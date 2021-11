Una dona no vacunada mor per Covid-19 sense poder conèixer la seva filla recent nascuda

Vacuna Covid-19 @ep





Saiqa Parveen , de 37 anys, no va conèixer mai la seva filla petita, que va néixer per cesària d'emergència mentre estava en cures intensives. Li havien ofert una vacuna per protegir-se contra Covid-19, però volia esperar fins que naixés el nadó abans de rebre-la.





El seu germà Qayoum Mughal, de 54 anys, ara ha instat altres que no comenten el mateix error que Saiqa: "Per l'amor de Déu, vacuneu-vos. La família està completament trencada. Les seves filles pregunten: "Quan tornarà la mare?" , assegura.





La manca d'informació inicial sobre la seguretat de la vacuna en dones embarassades ha provocat que moltes no es vulguin vacunar, ja que, en principi, no van ser incloses als assajos.





Ara, l'evidència mostra que Covid-19 és perillós per a les embarassades i, per tant, s'han de protegir amb la vacuna . Entre l'1 de juliol i el 30 de setembre gairebé una cinquena part (17%) dels malalts de Covid que van requerir un tractament intensiu a través d'un respirador van ser dones embarassades no vacunades.





Ahir a la nit, els familiars van publicar una foto de Saiqa lluitant per la seva vida a l'hospital, juntament amb una imatge del nadó Dua Maryam, a qui mai no va poder tenir als braços. Saiqa, de Birmingham ( Regne Unit ), va desenvolupar problemes respiratoris després de donar positiu per Covid el tercer trimestre del seu embaràs i va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Heartlands de la ciutat.





Va ser donada d'alta sis dies després, i als pocs dies va tornar a necessitar ser ingressada pel fet que no remetien els problemes respiratoris. "Ella estava amb oxigen i el 25 de setembre, va trucar a la meva dona a les 11 pm i va dir que havia signat documents que deien que si la seva condició empitjorava, els metges podrien operar-la per treure el nadó", explica el seu germà. "Aquesta va ser l'última conversa amb qualsevol de nosaltres. No va veure mai la seva filla", lamenta.





Aleshores, Saiqa estava lluitant contra la sèpsia i tenia un forat als pulmons, pneumònia i altres infeccions. Va morir l'1 de novembre, deixant enrere el seu marit Majid Ghafur, la nounada Dua i les seves altres filles Noor (12 anys), Imaan (11 anys), Hibbah, (8 anys) i Ayesha (6 anys).