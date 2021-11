Dos detinguts per cultivar i vendre marihuana a una botiga de Sabadell

La marihuana trobada al?interior del local. - CNP





La Policia Nacional ha desmantellat un cultiu d'interior de marihuana en una botiga de Sabadell (Barcelona), amb 494 plantes confiscades, i ha detingut dues persones de 25 i 39 anys com a presumptes responsables de la plantació.





L'operatiu es va dur a terme a finals del mes d'octubre passat, quan el cos va rebre informacions anònimes sobre la possibilitat que al local s'estiguessin duent a terme "activitats relacionades amb el tràfic de substàncies il·lícites", ha informat la Policia aquest dilluns en un comunicat.





Quan es va produir l'entrada a l'establiment, els agents van trobar les 494 plantes, una mica més de 140 quilograms , i aparells d'aire condicionat, focus, ventiladors i altres estris per fer créixer la plantació.





Alhora, s'ha constatat, gràcies a la companyia elèctrica, que l'alimentació de l'energia era fraudulenta, i la policia ha recordat que aquestes connexions "són un perill potència, no només pels talls de llum que puguin passar per les sobrecàrregues de la xarxa" , sinó per l'elevat "risc d'incendi" i que el foc arribi a altres habitatges.





Els dos detinguts per aquest cultiu d'interior, on presumptament es realitzava la producció i la distribució de la droga, eren els presumptes responsables de la plantació i tenien l'espai llogat a una tercera persona.