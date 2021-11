La nova esquerra?: Yolanda Díaz, Ada Colau i Mónica Oltra eviten la foto amb Irene Montero i Ione Belarra

Cartell de presentació de l'acte a València/@EP





La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, líder de Compromís, ha convocat per a aquest dissabte el fòrum #OtrasPolíticas on diferents dones líders de partits o coalicions d'esquerres assentarien juntes les bases del seu futur polític la propera legislatura. Perquè alguna ja compleix el límit de mandats permès per a cada lloc públic per la seva formació política.







Per a la foto final no s'ha comptat ni amb la Ministra d'Igualtat, Irene Montero, ni amb la de Drets Socials, Ione Belarra i capdavantera de la formació morada, com a Secretària General de Podem.





Les dues companyes i amigues en un autoselfie/@Instagram2017





Així la vicepresidenta, Yolanda Díaz tindrà l'escensari lliure per concretar tota mena d'aliances per construir una altra plataforma progressista, similar a la que va construir Podem a les primeres generals, per concórrer totes juntes a les properes eleccions generals. Una sort segons experts polítilegs de Podem 3.0 o més aviat una Esquerra Unida (IU) 2.0.







Així, en aquest fòrum #OtrasPolíticas hi haurà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la mateixa Mónica Oltra així com la vicepresidenta Yolanda Díaz, a més de Mónica García, líder a Más Madrid a la seva comunitat, i Fátima Hamed, del partit Movimiento por la Dignidad i la Ciutadania de Ceuta (MDyC).





Cinc dones dirigents de diferents partits de les quals s'espera que demostrin que "són capaços de fer altres polítiques", com així els ho trasllada la periodista Carolina Ferre, que serà qui condueixi aquest acte que se celebrarà al teatre Olímpia de la capital valenciana a les 11 del matí, i que ha estat presentat a través d'un vídeo a les xarxes socials.





Oltra ha explicat als mitjans que #OtrasPolíticas és una trobada de diferents dones que estan exercint responsabilitats polítiques a diferents territoris amb l'objectiu d'escoltar-se i parlar sobre qüestions vitals com la reconstrucció de la democràcia, la necessitat d'augmentar la protecció social de les persones, la cura del planeta o el futur dels nens. Es tracta d'un fòrum, han insistit, "sense apriorismes i sense sigles", per acostar la política a la societat, no pas per parlar de partits o eleccions. No obstant això, no es parlarà d'Economia ni de com generar ocupació al país.



La trobada insisteixen els seus organitzadors, serà només per mantenir "una conversa tranquil·la i serena d'idees sense més pretensions" davant "el frenesí actual de zascas polítics. Ens agrada més trepitjar terra, és una trobada entre sis dones per parlar d'idees sense més pretensions". "La política és molt més i necessita temps i serenitat i aquesta reunió no té més pretensions que seure a parlar", ha insistit. I sembla que en aquest aturar-se a "parlar i escoltar-se" ni Ione Belarra ni Irene Montero no han de tenir res a aportar. Curiós no?





Seguirem informant...