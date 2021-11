Caixabank impulsa la recuperació del sector turístic en el Tourism Innovation Summit 2021

Amb l'objectiu de continuar impulsant la recuperació del sector, CaixaBank estarà present en el Tourism Innovation Summit 2021, la cimera d'innovació turística i tecnològica, que celebra la seva segona edició a Sevilla del 10 al 12 de novembre. L'entitat financera, que patrocinarà en exclusiva com a global partner els continguts relacionats amb la branca d'hospitality, oferirà un programa de ponències i taules rodones per analitzar amb experts del sector les perspectives del turisme i promoure la seva recuperació. A més, disposarà en l'espai d'un stand de CaixaBank Hotels&Tourism, la seva línia de negoci especialitzada en el sector.





Al llarg dels tres dies del fòrum es tractaran diversos temes de màxima actualitat pel sector i els assistents podran assistir a diferents ponències amb experts en l'àmbit de la indústria turística i la innovació. CaixaBank ha organitzat per la jornada inaugural, el 10 de novembre, una taula rodona entorn al paper de la banca amb els fons Next Generation EU en el sector turístic, moderada per David Rico, director de CaixaBank Hotels&Tourism; i un fòrum sobre el sector hoteler a LATAM, que comptarà amb la participació de directius de RIU Hotels&Resorts i GPRO. A més, durant la primera jornada del TIS, l'economista de CaixaBank Research, Antonio Montilla Palencia, analitzarà les perspectives i reptes del sector al costat d'empresaris i experts en turisme.





Amb la participació de CaixaBank en el TIS 2021, l'entitat financera reafirma el seu suport i compromís amb aquest sector fonamental pel país. L'entitat financera materialitza el seu suport al sector a través de la seva línia de negoci CaixaBank Hotels & Tourism, que té com a objectiu l'impuls del mercat turístic a través d'un model d'especialització i proximitat amb les empreses i negocis hotelers. Aquesta especialització i coneixement de l'àmbit del turisme, ha permès que CaixaBank, durant la crisi derivada de la COVID-19, hagi posat a la disposició dels clients del sector turístic mesures específiques de suport, entre les quals destaquen la concessió de línies de liquiditat i la moratòria o mancances en els crèdits hipotecaris, amb la finalitat de preservar al màxim la liquiditat de les empreses. En aquest sentit, l'any passat, l'Organització Mundial del Turisme en el marc de la seva 42ª Sessió Plenària dels Membres Afiliats, va lliurar un reconeixement a CaixaBank pel seu suport i contribució al sector turístic durant la pandèmia.





El Tourism Innovation Summit 2021 congregarà a més de 5.000 professionals del sector turístic de tot el món que acudiran a la recerca de solucions tecnològiques, innovació, noves tendències, estratègies i casos d'èxit que els inspirin per impulsar de nou els seus negocis i els ajudin a reactivar la seva activitat. TIS2021 abordarà 5 eixos estratègics: reactivació, recuperació de la confiança del viatger, digitalització, sostenibilitat i turisme inclusiu, que resumeixen els reptes als quals s'enfronta el teixit empresarial turístic nacional i internacional.





Productes especialitzats per al sector turístic





CaixaBank, a través d'Hotels & Tourism, compta amb més de 10.000 clients del sector de l'allotjament turístic i està posicionada com un referent per aquest segment d'empreses amb capacitat per detectar les necessitats del sector i donar-li suport amb el servei personalitzat que requereix a través d'un equip de 30 professionals especialitzats en el mercat hoteler i de més de 1.500 assessors de CaixaBank Empreses.





CaixaBank Hotels & Tourism és la divisió especialitzada de CaixaBank que posa a la disposició del mercat hoteler una oferta de productes i serveis diferencials per a ajudar a optimitzar la rendibilitat del seu negoci i a simplificar la seva activitat diària, tenint en compte les necessitats dels diferents subsectors: hotels, allotjaments turístics i càmpings.