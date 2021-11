L'hospital de la Seu d'Urgell comença a oferir l'avortament farmacològic

Nadó i mare /@EP





La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) oferirà a partir d'aquest dilluns el servei d'interrupció voluntària de l'embaràs per via farmacològica com a part de la cartera de serveis.





Aquest hospital és el tercer de la regió sanitària Alt Pirineu i Aran que administra el tractament, ha informat la Conselleria de Salut aquest dilluns en un comunicat.





L'1 de març d'aquest any, l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp (Lleida), va començar a oferir-ho; a l'abril ho va fer l'Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà (Girona), i des de llavors 29 dones han accedit a aquest tractament a la regió sanitària.