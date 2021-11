Quatre anys i nou mesos per gravar nua a la dutxa a la filla de la seva dona

Home durant el judici @ep





L'home acusat de gravar nua mentre es dutxava la filla de la seva dona ha reconegut els fets en el judici contra ell, celebrat aquest dilluns a l'Audiència Provincial de Cantàbria , en què ha acceptat quatre anys i nou mesos de presó per un delicte continuat de corrupció de menors, ja que la noia tenia 15 anys.





A la vista, desenvolupada a la Secció Tercera amb conformitat de les parts, el processat ha demanat perdó "pels danys que he fet" a la seva família, als seus fills, a la seva ia exdona i, especialment, a la víctima, a la que "vull molt", ha expressat durant el dret a l'última paraula.





Tant ell com el seu advocat han admès el nou escrit d'acusació de la fiscal , que ha considerat que hi concorre l'atenuant molt qualificada de reparació del dany en haver consignat l'home, de nacionalitat hongaresa, els 3.000 euros de responsabilitat civil reclamats pel perjudici moral ocasionat a la jove.





Inicialment s'enfrontava a nou anys de presó per un delicte continuat de corrupció de menors, del subtipus agreujat d'elaboració de pornografia infantil, per gravar nua diverses vegades la filla de la seva parella mentre es dutxava.





Ho va fer quan estava a cura dels fills menors. Aleshores, aprofitava que la víctima anava al bany a dutxar-se per entrar ell també "amb el pretext que havia d'accedir al WC amb urgència".





Segons la Fiscalia, l'home, "amb ànim de satisfer els seus desitjos sexuals i menyscabar la indemnitat sexual de la seva fillastra", col·locava el telèfon mòbil al bany dins d'una caixa de galetes orientada cap a la dutxa , "captant imatges de la nua més petita" i de contingut sexual, sense que ella s'adonés de la seva conducta".





En el moment en què el mòbil va ser intervingut, després que la mare de la menor denunciés el que havia passat, conservava tres arxius gravats en dues ocasions diferents.





Per aquests fets, que han generat "un greu dolor moral" a la menor, l'acusat també ha acceptat tres anys i tres mesos d'inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment -davant dels sis sol·licitats primer per la fiscal- i de set anys i nou mesos per exercir professió o ofici que comporti contacte amb menors -primer demanava catorze anys-.





A més, la representant del ministeri ha rebaixat de deu a sis anys la mesura de llibertat vigilada proposada, mentre que l'acusació particular ha baixat de nou a sis anys l'ordre de protecció interessada per a la víctima i la prohibició d'acostar-s'hi a menys de 500 metres.





Exposats i acceptats els nous escrits i conclusions, les parts no han considerat necessari el desenvolupament de les proves previstes ni n'han proposat de noves, per la qual cosa l'acusat ha exercit el seu dret a l'última paraula i el judici ha quedat vist per a sentència.





"DEMANO PERDÓ. LA VULL MOLT"





Al seu al·legat final, l'home ha expressat el seu desig "demanar perdó" a la seva família "pels danys que he fet" i especialment a la víctima, "que la vull molt", segons ha afegit.





Ha manifestat que durant "molt temps" no la veurà, "igual mai més", així com tampoc a la seva exdona: "Que Déu la beneeixi en el seu nou camí", ha manifestat.





L'enjudiciat també s'ha recordat dels seus fills, que igualment "no em veuran en temps" -ha dit- i "és difícil per a ells. Benediccions per a tots", ha conclòs.