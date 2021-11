Xavier Albiol: "El 2023 els veïns ens col·locaran a tots on ens correspon"

Foto del Twitter de Garcia Albiol al comiat de l'alcaldia/ @Albiol









En el comiat després de la moció de censura, el fins ara alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol s'ha acomiadat dels veïns afirmant que el document "de fa 17 anys d'apordament empresarial era llavors legal i ho és ara".





"Aquells que no suporten que portem tres eleccions guanyant a Badalona sempre troben el camí per unir-se i trencar la voluntat popular", ha afirmat Albiol durant la seva intervenció on se l'ha vist emocionat pronunciant " vull Badalona i el 2023 els veïns ens col·loquessin a tots ens correspon, no tinc cap dubte”.





Al seu twitter Albiol deia aquest diumenge "Demà -com el 2015 i el 2019- el PSC i la CUP tornen a pactar, aquesta vegada, una moció de censura, que posa fi a la meva etapa com a alcalde. Us asseguro que continuaré treballant per aconseguir el 2023 una majoria suficient que eviti que tornin a jugar amb la voluntat dels veïns #Badalona "







UNA MOCIÓ DE CENSURA CONTUNDENT





El ple de l'Ajuntament de Badalona descavalcarà així aquest dilluns al migdia de l'alcaldia el popular Xavier García Albiol, per la seva aparició com a apoderat en una societat al paradís fiscal de Belize als Papers de Pandora.





Tota l'oposició, formada per 16 regidors de cinc grups diferents davant dels 11 del PP i de l'equip de govern, es va sumar a l'operació que cristal·litzarà amb el nomenament com a alcalde del socialista Rubén Guijarro.





Albiol ha sostingut durant la seva intervenció en el ple extraordinari d'aquest dilluns que no va cometre cap il·legalitat i que volen arrabassar-lo als despatxos "cosa que no guanyen a les urnes".





El popular ja ha anunciat la seva intenció de concórrer a les eleccions del 2023 amb la certesa que repetirà victòria per quart cop consecutiu.





Sentint-se víctima d'una “injustícia”, l'estratègia del popular sempre ha estat exposar que li va votar el 37% del cens i que si avui hi hagués eleccions aconseguiria la majoria absoluta. Possiblement, aquest ha estat el principal problema: no ha superat mai els 14 regidors (el ple suma 27) i no ha estat capaç de teixir aliances sòlides o pactes estables més enllà que el PSC li hagi aprovat pressupostos d'inversió .





BADALONA HA TINGUT TRES ALCALDES EN DOS ANYS





Tres primers regidors en dos anys és propi gairebé de rècord Guinness: Àlex Pastor (PSC) va ser nomenat el 2019 i va dimitir el 2020 per ser detingut en ple confinament en estat d'embriaguesa ; va ser rellevat per Albiol, i ara toca el torn a Guijarro.





Albiol es va posar lívid el juny del 2019 quan minuts abans del ple va saber que no seria alcalde i va plorar d'emoció el 2021 quan creia que seguiria a l'oposició, però la falta d'entesa entre l'esquerra li va tornar inesperadament la vara predestinada a Alex Guijarro.





Albiol, que es mou com peix a l'aigua als barris, ha encadenat tres victòries consecutives i confia a la quarta si és que no li impedeix presentar-se una causa al jutjat per permetre unes antenes de telefonia mòbil sense haver concedit permís. L'oposició l'acusa de tenir la ciutat paralitzada i bloquejada i d'haver-se “atrinxerat a la mentida ”