Una dona acaba a l'hospital per una greu reacció al·lèrgica a un tint per als cabells

Una dona de 26 anys de Regne Unit va acabar a l'hospital després de patir una greu reacció al·lèrgica en administrar-se tint per als cabells.





Foto d'arxiu d'una dona tenyint-se els cabells /@EP





La noia, pèl-roja, volia passar a tenir el cabell fosc i es va posar un tint. Tot anava bé fins que a la nit es va despertar per unes molèsties i, en mirar-se al mirall, va descobrir que tant el seu cap com la seva cara havien quedat irreconeixibles.





Tot i que havien aplicat una mica de tint darrere de la seva orella per comprovar si era al·lèrgica, no van esperar prou temps per comprovar que sí que ho era. I és que assenyalen des de mitjans britànics que no havia tingut mai al·lèrgia a cap producte de bellesa, per la qual cosa esperar una hora els va semblar suficient.





El cuir cabellut se li va anar cobrint de cremades químiques i els seus ulls es van inflar fins que no podia ni obrir-los. També els seus pòmuls i la resta de la cara.





Els metges la van avisar que les cremades trigaran un mes a curar-se i durant aquest temps no es pot aplicar xampús. I la van informar que mai abans no havien vist una reacció al·lèrgica tan greu a aquest tipus de productes. Les imatges es poden veure a les notícies publicades pels mitjans britànics.