Mercadona reforça la qualitat de les seves càpsules de cafè i elimina el plàstic de l'envàs

Clienta al lineal de café /@Mercadona





Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, renova la fórmula de les càpsules per a màquina de cafè per aconseguir un cafè amb més cos, gust, aroma i una crema més abundant i duradora. D'aquesta manera, la cadena s'adapta a les necessitats dels seus "Caps" (clients), que demanaven un cafè diferent per a segons quin moment del dia.





Així mateix, en el marc de la seva Estratègia 6.25 que persegueix disminuir en un 25 % l'ús de plàstic dels seus envasos eliminant el que no afegeixi valor, substituint-lo per altres materials i incorporant plàstic reciclat, la companyia ha substituït aquest material, tant de la capsa com de les seves càpsules, per cartó i alumini, respectivament.





Les varietats renovades han estat Descafeïnat, Espresso, Colòmbia, Doble Espresso, Ristretto i Extraforte. Aquesta nova recepta, que elabora el proveïdor Totaler Delica a les seves installacions situades a Suïssa, s'està incorporant de manera progressiva a totes les botigues que Mercadona té a Espanya fins a finals del mes de novembre.