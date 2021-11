Arriba el fred i el mal de coll: Com actuar mentre el Covid-19 segueix circulant?

Dolor de gola @ep





Sembla que hem entrat de ple a l'època més freda de l'any, i això significa que, involuntàriament, algun mal de coll 'pescarem'. Són força molestos i ens impedeixen en molts casos desenvolupar la nostra vida amb normalitat.





Vegem quins són els punts importants que cal tenir en compte si ens molesta la gola, més estant en pandèmia. Com ja tots sabem, el mal de coll és un dels principals símptomes de la infecció de COVID-19, què hem de fer en aquests casos?





El doctor Manuel J. Mozota Núñez, responsable del Grup de Treball d'Otorinolaringologia de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG) remarca a Infosalus que "el que és convenient" en aquests casos sempre és fer-se un test de antígens quan ens faci mal la gola.





"Aquest símptoma, juntament amb la tos, la febre i la dificultat respiratòria, són símptomes cardinals de la COVID-19. Com és obvi, no tot mal de coll serà produït per coronavirus, però sí que molts presenten com a símptoma principal el mal de coll. A més, tant les faringoamigdalitis com els coronavirus poden anar acompanyats de febre, de manera que un test d'antigen ens ajudarà a discernir entre les dues patologies", sosté aquest metge.





VIRUS O BACTERIES?





Ara bé, una vegada descartada la COVID, ressalta que la major part dels mals de coll són produïts per virus, per la qual cosa n'hi hauria prou amb cures bàsiques, com una bona hidratació i analgèsia per al dolor. En el cas de febre es poden fer servir antitèrmics, segons prossegueix.





Esmenta també que en algunes ocasions són produïts per bacteris, la més freqüent seria l''estreptococ beta hemolític' (per a això existeix una prova que s'anomena 'estrepto test' que diagnostica aquesta infecció).





"Podem també prendre una mostra per poder fer un cultiu i posteriorment un antibiograma on ens dirà el bacteri que és i l'antibiòtic que és sensible per poder-lo utilitzar. En moltes ocasions es posa un antibiòtic de forma empírica com l'amoxicil·lina sola o amb clavulànic. En cas d'al·lèrgia a penicil·lina es donaria un macròlid”, afegeix el membre de la SEMG.





Això sí, el doctor Mozota insisteix que hauríem de tenir especial cura si el pacient té un mal estat general, dificultat per parlar, febre que no baixa amb antitèrmics, vòmits severs, rigidesa de clatell i si la febre dura més de tres o cinc dies . En aquests casos sempre consulteu amb el nostre metge.





ALLIVIAR EL DOLOR DE GARANTA





Amb tot això, ia l'hora d'alleujar el mal de coll diu que la hidratació és important, i

poden ser útils igualment mesures naturals com prendre infusions, millor amb mel, fer

gàrgares amb bicarbonat i llimona, o bé posar-se un mocador al coll per donar calor; a part de

posar un humidificador a lhabitació.





“En cas de febre una dutxa pot millorar el confort. El descans bucal o reduir el temps

que es parla és bo, ja que amb una faringe danyada produirà més irritació. Per evitar aquesta

irritació podem prendre caramels ja que la saliva que produïm millora la lubricació",

afegeix el responsable del Grup de Treball d'Otorinolaringologia de la Societat Espanyola de

Metges Generals i de Família.





En cas que tinguem molt de dolor o febre, aquest expert suggereix que podem prendre

paracetamol o ibuprofè . En cas de mucositat diu que hi ha preparats antigripals que

contenen mucolítics i algun analgèsic; i no obstant, avisa que mai no hem de prendre

antibiòtics sense la prescripció mèdica deguda.





"La major part solen ser processos banals, autolimitats que en uns dies es passen, necessitem una mica de paciència, però cal anar amb compte ja que estem en una pandèmia i podem contagiar, per la qual cosa seria bo descartar amb un test d'antigen que tinguem una infecció per coronavirus”, insisteix el membre de la SEMG.





En cas de mal estat general, febre que no baixi amb antitèrmics, dificultat respiratòria, vòmits severs, rigidesa de clatell, taques a la pell o plaques d'exsudats a la gola, s'haurà d'acudir al metge, reitera el doctor Manuel J. Mozota Núñez .