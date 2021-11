WhatsApp permet fer servir la seva versió web amb el mòbil apagat

@ep





L'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp ha activat una funció amb una beta oberta que permet rebre i enviar missatges des de la seva extensió web sense necessitat que el telèfon mòbil estigui encès o connectat a una xarxa sense fil.





La plataforma ha estès l'opció multidispositiu a tots els usuaris a través de l'opció de 'Dispositius vinculats', que ofereix la versió beta per a diversos dispositius (un total de quatre, a part mòbil) sense haver de romandre connectat a Internet o tenir el mòbil encès.





Aquest servei permet continuar xatejant si el smartphone es queda sense bateria o no compta amb una xarxa WiFi en condicions òptimes. Un cop activada aquesta versió, l'usuari ha d'escanejar el codi QR des d'un dispositiu extern per iniciar-hi l'aplicació de WhatsApp.





En iniciar aquesta prova de la versió des de la tauleta o l'ordinador, automàticament apareix la paraula 'beta' a la part superior de la pàgina web, al costat de la foto de perfil.





Segons indica WhatsApp, hi ha algunes limitacions, ja que l''app' informa que el rendiment i la qualitat es poden veure afectats. A més, no es poden fer trucades ni enviar missatges des de la web, Escriptori o Portal a usuaris que no tinguin una versió actualitzada d'aquest servei al mòbil.





Aquesta funció multidispositiu està disponible tant a iOS com a Android i garanteix la sincronització entre els dispositius que tinguin oberta l'aplicació, de manera que si es reben diversos missatges a la tauleta també apareixeran a l'ordinador sempre que tingui oberta l'aplicació de WhatsApp Web i tingui bona connexió.