Octubre del 2021, el sisè més sec i el desè més càlid del segle XXI

El mes d'octubre del 2021 ha estat el sisè més sec i el desè més càlid des de començament del segle XXI, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que qualifica aquest període com a "poc tardorenca".





Així, assenyala que les pluges que van quedar en un 75% respecte del valor normal a l'octubre, ja que es va recollir un valor mitjà de 57 litres per metre quadrat, cosa que dóna a aquesta trentena un caràcter "sec" respecte al període de referència (1981-2010) i la sisena posició d'anys més secs des de començaments de segle. També s'erigeix octubre de 2021 com el vint-i-quatrè més sec des que va començar la sèrie el 1961, juntament amb l'any 1984.





Per zones, a la Península ha tingut un caràcter sec; a les Balears va resultar normal mentre que a les Canàries va acabar com a molt sec. L'AEMET precisa que aquest mes ha estat entre normal i sec a gran part de la Península i algunes de les Illes de Balears i fins i tot va arribar a assolir un caràcter "molt sec" a la meitat sud d'Andalusia, a Cantàbria, així com en àrees del País Basc, Navarra, Catalunya i el País Valencià.





Per contra, a Extremadura i Castella-la Manxa s'ha aconseguit caràcter molt humit, davant de les Canàries, on ha estat entre sec i molt sec.





Durant octubre va ploure menys del normal a Andalusia, la serralada cantàbrica, nord de Castella i Lleó i el Llevant peninsular arribant fins i tot a ser inferior al 10 per cent del valor normal a l'arxipèlag canari, sud d'Andalusia i nord de Girona.





Tot i això, la precipitació acumulada ha arribat a superar el 200 per cent del valor normal, és a dir que ha triplicat les pluges normals a l'oest d'Extremadura, i zones confrontants de les províncies de Guadalajara, Conca i Madrid.





D'entre les precipitacions diàries més importants del mes destaquen els 68 litres per metre quadrat a l'estació del Retiro (Madrid) que és un rècord de precipitació màxima diària recollida a l'octubre en aquest observatori. També han superat les seves anteriors efemèrides les estacions de Colmenar Vell, Ciudad Real i Cáceres, amb 50,8 litres per metre quadrat; 43,2 litres per metre quadrat i 56,4 litres per metre quadrat respectivament.





També s'han aconseguit rècord, però de menor pluja registrada, a Ceuta, amb 3 litres per metre quadrat recollits durant tot el mes, que és el valor més baix per a un mes d'octubre a la Ciutat Autònoma.





Pel que fa a les temperatures, l'AEMET conclou que l'octubre ha tingut un caràcter "càlid", ja que ha tingut una temperatura mitjana al conjunt d'Espanya peninsular de 15,40ºC, és a dir, 1ºC per sobre de la mitjana mensual per al període de referència.





Es tracta, en definitiva del dinovè octubre més càlid des que va començar la sèrie el 1961 i el desè més càlid des de començament de segle. Per zones, a la Península va resultar 1ºC més càlid, mentre que a les Balears, amb 18,2ºC va ser 0,5 graus centígrads més fresc del normal, cosa que li confereix un caràcter fred i a les Canàries, amb 20,8ºC, va resultar ser un octubre càlid, amb una mitjana de 0,7ºC més calorós dels valors habituals.





Quant a la distribució geogràfica, exposa que aquesta trentena va ser entre càlida i molt càlida a la meitat sud i al quadrant nord-oest de la península Ibèrica, mentre que va tenir un caràcter normal o fred a la major part del quadrant nord-est i a les illes Balears. A les Canàries va tenir un comportament variable, resultant en conjunt càlid.





Finalment, assenyala que les anomalies tèrmiques més destacades s'acosten a 20ºC al centre i a l'oest d'Andalusia, a zones altes de Canàries i a zones d'Extremadura i del sud-oest de Castella-la Manxa, arribant a observar-se valors propers a 30ºC alguns punts d'aquestes regions. Tot i això, hi va haver molt poques anomalies negatives.





Les temperatures màximes diàries van quedar de mitjana 1,80ºC per sobre de la mitjana, mentre que les mínimes diàries es van situar 0,20ºC per sobre del valor mitjà, resultant una oscil·lació tèrmica 1,60ºC superior a la normal del mes.





Finalment, destaca les màximes més altes recollides a l'octubre als observatoris de l'aeroport de Tenerife Nord, on es van registrar 35ºC el dia 1. Aquest valor és un rècord de temperatura per al mes d'octubre a aquesta estació. Així mateix, a l'estació d'Izaña, la temperatura mitjana ha estat la més alta per a un mes d'octubre en aquest observatori que acumula dades des de fa més d'un segle el 1920.